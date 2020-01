China apuesta por la participación extranjera en sus empresas

Actualmente, el límite de la participación extranjera en las empresas chinas es del 28%. Las restricciones para la compra de valores de empresas públicas por los extranjeros es una práctica común en varios países del mundo. En Rusia, por ejemplo, existe un límite máximo del 20% para la participación extranjera en los medios de comunicación registrados oficialmente. En Estados Unidos hay un límite del 25% para la participación extranjera en las aerolíneas estadounidenses.

Al mismo tiempo, las restricciones chinas para los accionistas extranjeros limita severamente el desarrollo del mercado de valores, especialmente después de que las acciones de clase A de más de 200 empresas chinas se incluyeran en el índice de mercados emergentes MSCI. Varias empresas incluso tuvieron que abandonar el índice casi de inmediato, puesto que el límite del 28% se agotó rápidamente y dejaron de vender sus acciones a los inversores extranjeros.

La suavización de las restricciones encaja en la lógica de las reformas chinas para liberalizar el mercado interno y aumentar la apertura. Este año, China levantó las restricciones a la inversión extranjera en la minería, el sector financiero y los seguros.

Al mismo tiempo, es posible que las contradicciones comerciales con Estados Unidos hayan estimulado parcialmente estas reformas. Sin embargo, no son concesiones, ya que son necesarias y beneficiarán a la economía china, comentó a Sputnik He Xiaoyu, economista jefe de la empresa Zhongguo Tongguang.

"Creo que algunas medidas destinadas a satisfacer los reclamos de EEUU también beneficiarán a la propia China en términos de una mayor apertura al mundo exterior. A primera vista parece que Estados Unidos nos está obligando a implementar reformas. Pero en realidad, no es así. Hacer el mercado más libre, aumentar el límite de la participación de los inversores extranjeros: todo esto ayudará a recuperar y desarrollar la economía china".

El analista reconoció que las negociaciones entre China y Estados Unidos están ejerciendo cierta presión en el país asiático y lo obligan a avanzar más rápidamente hacia la apertura.

"EEUU amenazó a China con desenganchar nuestras economías y prometió que el capital estadounidense y europeo se transferiría a otros países del Sudeste Asiático. Por lo tanto, necesitamos hacer que nuestro propio entorno sea más abierto y ajustar nuestras políticas".

En el contexto actual, una mayor apertura del mercado de valores chino a los extranjeros, que ha acumulado 45 billones de dólares, será útil en varios sentidos:

En primer lugar, la inversión es necesaria para combatir la desaceleración económica. Es bastante difícil asegurar este flujo de capital solo con los inversionistas locales.

En segundo lugar, el mercado de valores chino podría ser más atractivo para los inversores conservadores extranjeros debido a su baja volatilidad.

Por último, es una oportunidad para que las empresas chinas locales participen en una competencia sana y mejoren su eficiencia.

El experto He Xiaoyu también señaló que la reducción de las restricciones brinda más confianza a los inversores extranjeros que suelen evaluar los riesgos antes de tomar decisiones. El hecho de que incluso los estadounidenses quieran invertir en empresas chinas a pesar de la guerra comercial con EEUU habla por sí solo, mejor que cualquier declaración política. Por ejemplo, JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc., UBS Group AG planean expandir su presencia en el mercado chino.