Uber se despide de Colombia y las redes protestan

A partir del 1 de febrero de 2020, Uber ya no va a operar en Colombia. La plataforma de transporte anunció que dejará el país luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) determinara el cese de sus operaciones en el territorio nacional. El organismo considera que la empresa ha incurrido en "competencia desleal".

", comunicó la empresa a través de la cuenta oficial de Twitter de Uber Colombia. El mensaje iba acompañado de un emoji de llanto y una imagen que, emulando el mapa que se muestra a los usuarios cuando esperan un coche, ilustra que "Uber se está yendo de Colombia" el 31 de enero.

A través de un comunicado recogido por el diario colombiano El Tiempo, la compañía estadounidense aseguró que cumplirá con el dictamen de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que había fallado en contra de la empresa el 21 de diciembre de 2019. De todas maneras, la empresa calificó la decisión como "arbitraria".

El fallo de la SIC abarcaba a las empresas Uber BV, Uber Technologies Inc. y Uber Colombia. El organismo argumenta que las tres firmas "incurrieron en actos de competencia desleal por violación de normas y desviación de clientela al prestar irregularmente el servicio público individual de transporte".

La demanda contra Uber había sido presentada por Cotech, una firma colombiana que ofrece servicios de "taxis libres" a usuarios a través de sistemas de telecomunicaciones.

Uber opera en Colombia desde el año 2013, pero su regulación no ha sido definitiva en el país, ya que el Ministerio de Transporte señala que aunque presta un servicio ilegal no la puede suspender porque se trata de una aplicación tecnológica y no una empresa de transporte. Por su parte, el Ministerio de las Tecnologías sostiene que aunque es una aplicación, corresponde a la cartera de Transporte regularla.

La SIC, finalmente, consideró que la plataforma no es intermediaria sino que prestan un servicio de transporte público que no está regulado.

Tras conocer el fallo de la SIC, la primera reacción de Uber fue comunicar su intención de demandar al Estado colombiano por lo que considera una violación al Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre Colombia y EEUU en 2006 pero que rige desde el año 2012.

En una carta divulgada el 9 de enero, el abogado de la empresa Miguel López Forastier argumentaba que Uber Colombia es una subsidiaria de Uber, una "empresa organizada bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos, que ha realizado varias inversiones en Colombia".

"En consecuencia, Uber es uny Uber Colombia es una empresa protegida en virtud del Tratado", sostiene la carta.

La empresa también denuncia que la SIC intentó impedir una apelación por parte de Uber al emitir su fallo el 20 de diciembre, último día del calendario judicial colombiano. Para la compañía, "otras empresas de Colombia y terceros países que ofrecen formas similares (…) no han sido sometidas al mismo tratamiento y continúan operando (…) sin interferencia similar de la República".

La compañía adelantó que utilizará "todos los recursos legales" para apelar el fallo y "defender el derecho de 2 millones de usuarios de elegir cómo se mueven por las ciudades y la oportunidad de 88.000 socios conductores registrados en la aplicación de generar ganancias adicionales para el sustento de sus familias".

"Uber fue la primera compañía en ofrecer al país una alternativa de movilidad innovadora y confiable. Hoy, seis años después, Colombia es el primer país del continente en cerrarle las puertas a la tecnología", señala el comunicado de la empresa.

La campaña contra el Gobierno de Duque

Junto con su comunicación final en Twitter, la compañía creó el hashtag "#UnaSoluciónParaUberYA", mediante el que varios usuarios del servicio expresaron su decepción y cuestionaron al Gobierno de Iván Duque.

"Yo dependo de Uber para que mi hija llegue a la U, es la única plataforma que me hace sentir segura", escribió una usuaria.

😰 yo dependo de UBER para que mi hija llegue a la U, es la única plataforma que me hace sentir segura #UnaSolucionparaUberYa pic.twitter.com/F7RThVwMy4 — MarceBu (@bmarser) January 10, 2020

"Noticia muy triste… porque a Uber si le caen con todo, pero a los taxistas que cometen imprudencias todos los días, incumple señales de tránsito, tienen multas sin pagar, prestan servicio horrible no les hacen nada", opinó otro usuario.

Noticia muy triste .... porque a Uber si le caen con todo, pero a los taxistas que comenten imprudencias todos los días, incumple señales de tránsito, tienen multas sin pagar, prestan servicio horrible no les hacen nada .. #UnaSolucionParaUberYa — Camilo Blanco (@Cblanco2012) January 10, 2020

La multiplicación de quejas de usuarios logró que la consigna lanzada por Uber se convirtiera en tendencia global en Twitter. Los reclamos por la salida de la empresa también llegaron desde algunos dirigentes políticos como el expresidente colombiano Ernesto Samper.

El Gobierno debería buscar una conciliación entre el legítimo derecho de los taxistas de proteger su trabajo y el de los usuarios del servicio de transporte a contar con un transporte confiable, oportuno y económico para sus desplazamientos como el de UBER. — Ernesto Samper P. (@ernestosamperp) January 10, 2020

También desde el oficialismo se expidieron sobre el tema.

#UnaSoluciónParaUberYa porque la mejor garantía de un buen servicio para el consumidor es la libre competencia. Porque se perderán millones de pesos en tributación. Porque 80 mil personas y sus respectivas familias perderán esos ingresos. Porque no queremos ese precedente. https://t.co/zW8YWGRJzD — Ani Abello (@ANIABELLO_R) January 10, 2020

El cariz político que tomó el asunto motivó que el también expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez se refiriera al tema, remarcando que "está en discusión la ley, no la conveniencia" del servicio.

Uber: está en discusión la ley, no la conveniencia;

1.Juez ordena suspensión “porque cobra y presta servicio, debería cumplir requisitos de empresa de transporte”.

2. Debe cumplir con aportes a seguridad social.

3. Nivelar la cancha con los taxistas — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 10, 2020

El exmandatario reclamó que "Uber como toda plataforma contribuya a la seguridad social, que se nivele la cancha con las taxistas. Lo grave sería lo contrario".