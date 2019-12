Revelan otra mancha que impregna la reputación de los gigantes tecnológicos de EEUU

Los activistas consideran que estas empresas apoyaron a cadenas de suministro de cobalto que obligaban a los niños a trabajar en condiciones peligrosas, a pesar de que tienen políticas específicas que prohíben el trabajo infantil en la industria.

"Su fallo en la implementación de estas políticas destinadas a detener el trabajo infantil en las minas de cobalto representa un acto intencional realizado con el objetivo de evitar poner fin a sus extraordinarios beneficios", escribió la International Rights Advocates en una demanda presentada en un juzgado en Washington.

Desde Apple y Dell comunicaron haber observado la política de suministros responsables de materias primas. Ambas compañías eliminaron a los refinadores de cobalto de sus cadenas de suministro, que eran incapaces o no querían seguir las normas. Actualmente, Dell está investigando las alegaciones presentadas en la demanda, mientras que los representantes de Google, Microsoft y Tesla no comentaron a Financial Times estas acusaciones.

Los activistas de International Rights Advocates presentaron su demanda contra las tecnológicas de EEUU, porque contaban con pruebas que apuntaban a su vínculo con la muerte y las heridas sufridas por los niños en la República Democrática del Congo. Este pleito es el primero en desafiar a las compañías tecnológicas por haber realizado prácticas ilegales en las minas de cobalto. Además, redobla la presión sobre la industria, urgiendo a tomar medidas más estrictas para prevenir el uso de mano de obra infantil.

La República Democrática del Congo extrae el 60% del cobalto que utilizan las compañías tecnológicas para producir smartphones y autos eléctricos. Casi la tercera parte de estos suministros proviene de minas artesanales no reguladas que los trabajadores excavan a mano. Se espera que la demanda de este metal incremente rápidamente a medida que aumente su uso en autos eléctricos.