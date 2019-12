Argentina desdobla su mercado cambiario para decirle chau al dólar

Agencias de viajes, futuros viajantes y ahorristas se sobresaltan ante las medidas incluidas en el paquete de emergencia económica presentado por el Gobierno de Alberto Fernández, que restringe aún más el acceso a la moneda extranjera y desincentiva toda compra no productiva de divisas.

El Gobierno presentó al Congreso el proyecto de Ley de solidaridad social y reactivación productiva que incluye, entre otras cosas, un gravamen de 30 % tanto para las compras en dólares destinadas a pasajes y adquisiciones de bienes y servicios en el exterior como para el atesoramiento en cuentas bancarias en el país por un período de cinco años.

La medida, anunciada por el ministro de Economía,, es parte de un paquete que intenta desdolarizar los mercados internos sin afectar las importaciones y las compras de insumos necesarias para robustecer la producción, que no estarían afectadas por el nuevo impuesto , lo que virtualmente desdobla el mercado cambiario entre el dólar accesible para la industria y el de los ciudadanos con capacidad de ahorro.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ya había adelantado durante el fin de semana la incorporación de un impuesto al apodado dólar "turista" para las compras con tarjeta en (y para) el exterior, que llevó, por un lado, a que se disparara la brecha entre la cotización oficial del dólar y el que ofrecen las casas de cambio paralelas, y por otro, a que creciera la incertidumbre entre los que planeaban viajar al extranjero.

"Todos se están apurando a saldar para tener ya comprado todo lo posible antes de que se haga efectivo el impuesto. Los que venían ahorrando desde hace tiempo tienen el efectivo pero los que llegan más justos se les complica más porque por el 'cepo' no pueden extraer más de 100 dólares por mes y ahora todo lo que tengan que tarjetear les va a salir muchísimo más caro", explicó a Sputnik Anabella, empleada de la agencia Cronopios viajes.

El dólar oficial tipo vendedor del Banco Nación este martes operaba a 63 pesos, por lo que el dólar "turista" y el dólar "ahorro" cotizarían en alrededor de 82 pesos.

Los turistas detrás de ese dólar

© Sputnik / Francisco Lucotti Anabella (centro) asesora en las opciones de viaje a los clientes Alfredo y Silvia

Alfredo y Silvia, dos clientes presentes en la agencia, cuentan que ellos tienen la suerte de haber decidido su viaje a Francia con mucha anticipación, por lo que están tranquilos de poder llegar a abril, que es cuando vuelan, sin estar preocupados por los gastos que realizarán allá.

Pero no todos están en la misma situación. Fernando, diseñador gráfico, contó a este medio que viene ahorrando con mucha dificultad desde hace meses con la idea de poder ir a visitar a su hermano que vive en Londres a mediados de 2020, pero que ahora ve con mucha dificultad poder comprar el pasaje con este sobreprecio y moverse con tranquilidad.

"En Europa hay una política cashless [libre de billete] mucho más fuerte que acá. Por lo que ni siquiera es como que podría estar cómodo si me voy con los ahorros que tengo 'debajo del colchón', más lo poco —ahora mucho menos— que pueda comprar y extraer por mes de acá a mi viaje. Es un problema para muy pocos en este golpeado país, no desconozco mis privilegios, pero no deja de entristecer", dijo Fernando.

Financiamiento y previsibilidad

© Sputnik / Francisco Lucotti Juan y Micaela, agentes de viajes, aseguran cambios en el mercado del turismo

En las agencias de viaje explican que existe una gran diferencia entre el recargo por el dólar "turista" actual y el que existió durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), que inició con un recargo de 20 % para alcanzar el 35 % a partir de 2013.

"Antes tenías la posibilidad de financiar las compras con tarjeta porque había 12, 24 y hasta más cuotas con tasas manejables, y eso permitía pensar en planes de pago accesibles para aquellos que pueden darse el lujo de viajar al exterior. Hoy eso no existe", dijo a Sputnik Juan, agente de viajes de una sucursal de la empresa de turismo Almundo.

Juan y Micaela, su colega, explicaron a este medio que si bien el anuncio anticipado realizado por el jefe de Gabinete provocó que se multiplicaran exponencialmente las consultas tanto telefónicas como presenciales y se potenciaran las compras al extranjero para anticiparse al impuesto, también temen que esta medida tendrá un efecto negativo en el rubro en el mediano plazo, sobre todo para las compañías de menor estructura.

Servicios digitales

Las aplicaciones digitales con costos en dólares también se verán afectadas por este recargo del 30 %. Plataformas de streaming de video como Netflix, HBO GO, Amazon Prime o YouTube premium; de audio como Spotify y iTunes; las de hospedaje como Airbnb o Booking, y las de compras internacionales como Amazon o Alibaba tendrán su correspondiente aumento.