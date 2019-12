¿Quieres ser millonario? Este método puede darte una fortuna sin importar tu edad

El planificador financiero y contador público, Thomas C. Corley, dedicó cinco años de su vida a estudiar los hábitos de los multimillonarios para descubrir qué fue lo que los llevó a obtener su fortuna y si existe algo en común que hayan hecho para ser tan exitosos en su economía.

Corley habló con 233 personas que tienen ingresos de 160.000 dólares anuales y cuentan con activos netos por un valor de 3,2 millones. Resulta que de los 233, 177 se hicieron millonarios desde abajo.

Además, el estudio reveló que un 80% de los millonarios no tenía nada antes de los 50 años, pero el rasgo común entre ellos es que todos iniciaron sus fortunas de la misma manera.

Estas personas millonarias cuando aún no poseían su fortuna se proponían ahorrar entre el 10% y 20% de sus ingresos y eran muy cuidados a la hora de administrar su dinero.

Según Corley, estas personas usaban lo que él denomina el sistema de cubetas que se trata de dividir los ahorros en cuatro categorías: ahorro para el retiro, gastos específicos, gastos inesperados y gastos cíclicos.

Primera cubeta: el dinero para el retiro contempla los lugares en donde se desea invertir y un plan para gastar estos montos después.

Segunda cubeta: los gastos específicos están destinados al pago de una casa, boda o pagos de estudios.

Tercera cubeta: los gastos de emergencia o inesperados deben ser destinados específicamente para solventar el tiempo de desempleo a causa de una pérdida repentina de trabajo o pagar gastos médicos por algún accidente imprevisto.

Cuarta cubeta: los gastos cíclicos se destinan a regalos de cumpleaños, fiestas y diversión.

Casi la mitad de los millonarios reveló a Corley que este sistema de ahorro fue crucial para obtener su fortuna, permitiéndoles vivir con el 80% de sus ingresos o en algunos casos menos.

. @BillGates supera a @JeffBezos y vuelve a ser la persona más rica del mundo

👉🌐 https://t.co/s8INB7w7pI pic.twitter.com/ewaEQATO2w — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) November 16, 2019

​Thomas C. Corley, autor del estudio publicó estos métodos de ahorro y otros secretos en su libro Change your habits, change your life (Cambia tus hábitos, cambia tu vida).