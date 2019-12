El Parlamento de Japón ratifica un nuevo acuerdo comercial con EEUU

El acuerdo reglamenta las regulaciones aduaneras para el comercio de bienes agrícolas e industriales.

El documento estipula que una serie de mercancías agrícolas de EEUU tendrán acceso al mercado nipón, mientras que Japón reducirá los aranceles a carne de cerdo y carne de res, pero dentro de los límites que no excedan las tasas similares para los países de la Asociación Transpacífica.

El convenio es criticado por la oposición japonesa debido a que no fija por escrito las obligaciones de Estados Unidos de no aumentar los aranceles a los bienes de la industria automotriz japonesa, y se limita a mencionar que las partes "no tomarán medidas contrarias al espíritu del acuerdo, que se basa en una relación de confianza".

Las negociaciones entre Washington y Tokio sobre la firma del nuevo acuerdo se llevaron a cabo entre abril y septiembre de este año después de que la administración de Donald Trump abandonara el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica.