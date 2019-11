Alquilar en Argentina, un sueño casi imposible para los jóvenes

Días después de que la Cámara de Diputados nacional diera media sanción a la nueva ley de alquileres, que busca dar más seguridad y facilidades a quienes ingresan a un departamento como arrendatarios, la situación de quienes buscan un lugar propio está lejos de encontrar soluciones.

Independizarse es un sueño para cualquier joven pero, al ser quienes suelen tener sueldos menores, esto se vuelve algo casi imposible en Argentina. Para aquellos que se encuentran en la necesidad de empezar de cero, la suma se vuelve algo más propio de una pesadilla. Hay que pagar los gastos de un contrato nuevo (depósito, certificados, seguros de caución, comisiones de inmobiliarias) y, además, adquirir muebles y electrodomésticos.

"Por el tema de la inflación, hay mucho abuso con respecto a la cláusula de ajuste semestral: algunos te ponen aumentos de 15% pero otros me han llegado a pedir 22% cada seis meses, acumulable", dijo a Sputnik el analista técnico y estudiante Maximiliano, quien acaba de mudarse a un departamento de un ambiente después de un mes de búsqueda.

La nueva ley de alquileres busca establecer que los aumentos por inflación se realicen de forma anual (no semestral o trimestral) y según un índice determinado conforme a valores oficiales (no de forma arbitraria).

Además, para dar mayor previsibilidad a los inquilinos, la ley extendería el tiempo mínimo de los contratos de dos a tres años; ofrecería facilidades para las garantías; reduciría el depósito al valor del primer mes de alquiler, y obligaría a propietarios a pagar los gastos extraordinarios (que, a diferencia de los ordinarios, suelen ser para mejoras y puestas en valor del inmueble).

¿Cuánto cuesta un alquiler en Buenos Aires?

Hoy, alquilar un monoambiente en la capital argentina cuesta en promedio 14.000 pesos (233 dólares), dependiendo del barrio, las características del departamento y el edificio, según un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).

A esto hay que agregarle un 25% por expensas (gastos mensuales ordinarios por el mantenimiento del edificio) más las tarifas de servicios básicos (electricidad, gas, agua e impuestos municipales), que han tenido aumentos extraordinarios desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de Argentina, en diciembre de 2015.

Tomando en cuenta que, según datos oficiales, el salario promedio de los menores de 35 años es de 43.000 pesos (716 dólares), si bien muchos cobran algo cercano al sueldo mínimo de 16.875 pesos (290 dólares), es fácil caer en la cuenta de que vivir solo es cada vez más una idea inalcanzable.

¿Garantías o seguro de caución?

"Es muy complicado por el tema de la plata, tenés que gastar más de la mitad de tu sueldo en alquiler y gastos fijos. Sumale gastos variables y transporte y no te alcanza para comer. A mí me pedían un garante con propiedad en la ciudad, pero además recibos de sueldo en relación de dependencia, así que no me quedó otra que pagar un seguro de caución", contó a Sputnik Brian, quien acaba de firmar contrato para su primer monoambiente.

Los seguros de caución son la única alternativa para quienes no cuentan con allegados que sean dueños de alguna propiedad (que suele exigirse que esté en el mismo distrito que el inmueble en alquiler). Sin embargo, tienen precios por encima de los 350 dólares y no son aceptadas en todos los casos, lo que restringe mucho las opciones de quienes no cuentan con un trasfondo familiar capitalizado en bienes raíces.

"En general, el que te pide garantía propietaria no quiere saber nada con el seguro de caución. En estos casos, si no la tenés o no la podés conseguir, ya está, automáticamente esa posibilidad quedó desafectada", comentó Maximiliano.

Argentina viene de dos años con inflación anual cercana al 50%, es decir que los precios de las cosas están el doble que en 2017 a fines de 2019. La pérdida del poder adquisitivo de los asalariados ronda el 15% cada año en este período, ya que los aumentos en los sueldos están lejos de equipararse a los incrementos generalizados de los precios.

"Si bien el pago de los demás ítems a considerar suele ser una traba para las personas que quieren mudarse solas, el costo del alquiler es la primera y, en muchos casos, la mayor barrera de ingreso. Los altos importes impiden a buena parte de la población alquilar un monoambiente medio, empujando a muchos ciudadanos a zonas con infraestructura y servicios deficientes", indica el informe del CESO