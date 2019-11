Los 9 síntomas que auguran el futuro declive de la primera economía mundial

El principal economista de la empresa Deutsche Bank Securities, Torsten Slok, advirtió a los inversores de que deberían tomar en cuenta el hecho de que la economía de EEUU está pasando actualmente por el "ciclo económico tardío" y que, por tanto, harían bien en actuar en consecuencia.

CC0 / Pixabay Otra crisis global, ¿la probable consecuencia de que falle el sistema financiero de EEUU? es el término con el que se denomina a la fase en la que suele encontrarse la economía de un país: expansión o contracción. Como norma, los ciclos económicos medios— también conocidos por los economistas como industriales— duran entre 8 y 12 años.

"No estoy prediciendo que estemos a punto de entrar en recesión, pero sí que existen ciertas características que los ciclos económicos comparten cuando envejecen", explicó el economista al portal Market Watch.

Según el experto, el riesgo de que la economía estadounidense vaya a la baja en un futuro próximo es mayor que las previsiones acerca de su expansión. A continuación Slok citó nueve premisas alarmantes que apuntan a que el actual periodo de expansión en la economía estadounidense está llegando a su fin.

La disminución brusca del número de empleados temporales

El presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, advirtió el 13 de noviembre que solo dos problemas como son el lento crecimiento de la producción y la baja tasa de empleo pueden representar una amenaza para la economía estadounidense a largo plazo.

Actualmente la mano de obra disponible en EEUU crece a un ritmo del 0,5%, frente al 2,5% de la década de 1960. Además, la mitad de ese crecimiento se debe a los inmigrantes.

Otra premisa que apunta a que la economía de EEUU podría dirigirse a la recesión es la disminución de créditos otorgados por los cuatro mayores bancos del país que se registró en el tercer trimestre de 2019. En particular, JPMorgan Chase, el mayor banco de EEUU por activos, redujo en 12.000 millones de dólares el volumen de créditos otorgados entre julio y septiembre. Se trata de una caída de más del 1% respecto al trimestre anterior.

Las otras tres entidades financieras más grandes del país, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo, registraron un crecimiento de créditos muy lento, según los medios estadounidenses.

Aumenta el volumen de pagos en mora que deben los deudores de préstamos de consumo

Los pagos en mora aumentaron un 0,35% entre el primer trimestre de 2016 y el momento actual, hasta situarse en un 2,35%, según los datos estadísticos publicados por la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.

Los consumidores ya no desean tanto comprar grandes bienes de consumo doméstico

Si bien las ventas al por menor crecieron en octubre de 2019, los consumidores estadounidenses pasaron a gastar menos recursos en comprar artículos domésticos caros y ropa. Por ejemplo, las ventas de dispositivos electrónicos y electrodomésticos disminuyeron un 0,4%. Las tiendas de materiales de construcción han visto cómo sus beneficios se han reducido un 0,5%, mientras que las ventas de ropa han caído un 1%.

Los consumidores han pasado a gastar un 0,9% menos en las tiendas de muebles, lo que supone la mayor caída desde diciembre de 2018. También recortaron sus gastos en restaurantes y en bares un 0,3%, y un 0,8% en la compra de libros y de instrumentos musicales.

Si la economía de EEUU logra mantener su expansión récord en 2020 será porque los consumidores no pierden los nervios a pesar de las voces que apuntan a que la recesión está cerca, escribe la agencia Bloomberg.

Actualmente el gasto de los consumidores constituye el 70% del volumen de la economía estadounidense. Es un porcentaje del que ningún otro país puede presumir. A modo de ejemplo, en China la cifra es de solo el 40%.

La brecha entre la confianza de los consumidores y la del mundo de los negocios es de récord

El Índice de Confianza del Consumidor, estimado por la organización The Conference Board, bajó de 134,2 puntos en agosto a 125,1 puntos en septiembre. Esta dinámica supuso la mayor contracción en nueve meses y la mayor caída en cuanto a las expectativas de los economistas. No alcanzaba esas cifras desde 2010.

En cambio, el índice de optimismo de las pequeñas empresas estimado por la Federación Nacional de Negocio Independiente aumentó en octubre 0,6 puntos hasta situarse en 102,4.

Si bien Torsten Slok tiene en cuenta solo el aumento registrado en 2015, la revista estadounidense Fortune informó de que los beneficios empresariales a día de hoy constituyen un 9,8% del PIB de EEUU. La cifra es superior al 7,5% que normalmente representa.

Las condiciones que deben cumplir las empresas para obtener un crédito se están endureciendo, según un estudio de la Reserva Federal

Durante la última década las compañías estadounidenses endeudadas pasaron a acudir al mercado de préstamos apalancados para obtener créditos fáciles. Sin embargo, estas empresas perdieron su apetito en el último año por ese tipo de préstamos. Además, existen indicios que apuntan a la posibilidad de que suba el número de compromisos incumplidos por parte de estas empresas. Es lo que los economistas temían desde hacía tiempo, informa el portal Market Watch.

"Estamos observando numerosos indicios de que se están endureciendo las condiciones crediticias no solo en las últimas semanas, sino en los últimos meses. Entre otras cosas, se reduce el acceso a capital para las empresas con las calificaciones más bajas", escribió a sus clientes el equipo de Bank of America.

La tasa de endeudamiento de las empresas con calificación BBB es mayor que nunca

Esta premisa no es de menor importancia que las demás, opina Slok. En particular, implica que los diferenciales de crédito deberían ser más amplios pero que, como el banco central no para de imprimir billetes, no dejan de reducirse.

Un diferencial de crédito refleja la disparidad entre la rentabilidad del bono del Departamento del Tesoro y el de una empresa con el mismo vencimiento.

Estas son las distinciones que, según Slok, apuntan a que la economía de EEUU se dirige hacia el fin del ciclo económico caracterizado por la expansión.