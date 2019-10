El banco ruso Sberbank gana una importante carrera contra dos gigantes de Wall Street

La capitalización bursátil es el indicador que refleja el valor total de todas las acciones que se cotizan en la bolsa. A día de hoy la capitalización bursátil de Sberbank supera los 79.000 millones de dólares, según la bolsa de Moscú. Mientras tanto, Goldman Sachs cerró la reciente sesión en la bolsa de Nueva York con una capitalización bursátil de poco más de 77.000 millones de dólares.

Las posibles causas

Esta no es la primera vez que el valor de todas las acciones de Sberbank supera al de un gigante financiero estadounidense. Previamente la entidad financiera rusa se impuso a, cuya capitalización bursátil superó losen la reciente sesión en la bolsa de Nueva York, según Bloomberg.

El hecho de que Goldman Sachs haya cedido frente a Sberbank en un indicador tan importante podría haberse debido al escándalo en el que el banco de inversión estadounidense se vio involucrado hace 10 años. En 2009 su director ejecutivo, Lloyd Blankfein, ayudó personalmente a forjar lazos con Malasia tras invertir en el nuevo fondo soberano de riqueza 1MDB. En particular, Blankfein fue uno de los ejecutivos de alto nivel no identificados que se reunieron con el ex primer ministro del país asiático, Najib Razak, acusado de robar unos 700 millones de dólares de aquel fondo.

Se estima que desde aquella reunión Goldman Sachs invirtió unos 6.500 millones de dólares en el 1MDB. Estas transferencias han provocado investigaciones de corrupción no solo en Malasia, sino también en otros países.

A raíz de este escándalo, Goldman Sachs perdió casi la tercera parte de su capitalización bursátil cuando el precio de cada una de sus acciones se desplomó de, informa el periódico ruso Izvestia. Hasta ahora, sus valores no han logrado recuperar su precio inicial y cada acción se cotiza en Wall Street a 207 dólares, según Bloomberg.

Otra causa que podría haber impulsado el crecimiento de la capitalización bursátil de Sberbank es el elevado interés de los inversores extranjeros por la entidad, explicó a Izvestia el analista de la empresa BKS Premier, Serguéi Deineka.

"Si los países occidentales no hubieran impuesto sanciones antirrusas, el precio por acción de Sberbank podría haber sido un 20% mayor", explicó a su vez Alexéi Antónov, analista de la empresa Alor Broker.

El actual logro de Sberbank es importante debido a las restricciones financieras que fueron impuestas por varios países occidentales. A causa de estas restricciones, el banco ruso no puede tomar créditos baratos en euros y dólares y aprovecharse del otorgamiento de estos recursos en forma de préstamos con tasas de interés más altas. Por si fuera poco, la UE y EEUU limitaron considerablemente las posibilidades del banco ruso de trabajar con bonos y otras herramientas financieras.