Cómo la posición de Francia hace peligrar acuerdo entre UE y Mercosur

"Francia sin dudas es un actor de peso para la UE y que no ratifique el acuerdo firmado con el Mercosur representa una verdadera vulnerabilidad a la hora de concretar el mismo", dijo Hagobian a Sputnik.

La ministra de Transición Ecológica y Solidaria de Francia, Elisabeth Borne, declaró este 8 de octubre a la cadena televisiva BFMTV que "no podemos firmar un tratado comercial con un país que no respeta la selva amazónica, que no respeta el Acuerdo de París (sobre cambio climático). Francia no firmará el acuerdo con el Mercosur en estas circunstancias".

El Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Venezuela suspendida.

Para entender la postura de Francia, se deben observar dos factores clave, según Hagobian.

El primero es que el Gobierno recibe "fuertes presiones" de parte de los productores agrícolas.

"Ellos saben que la producción en dicha materia por parte de los productores de los países del Mercosur es más eficiente y de gran calidad, por lo tanto, los países latinoamericanos son para ellos competidores para nada deseados", explicó el analista.

El segundo, reconoció Hagobian, es la postura del Gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil.

"La visión de Bolsonaro a la hora de tratar el tema de la Amazonía, lo tarde que se actuó en los incendios, la poca investigación que se hizo sobre sus causas, es uno de los factores que Francia puso como ejemplo a la hora de señalar que Brasil era un socio no confiable", comentó Hagobian.

El presidente de Brasil ha sido señalado en más de una ocasión por sus políticas contrarias al cuidado y la conservación de la Amazonía.

Los incendios incluso generaron tensión diplomática entre Francia y Brasil, luego de que el mandatario francés Emmanuel Macron urgiera a abordar esa "crisis internacional" en la cumbre del G7 y Bolsonaro lo acusara de tener "una mentalidad colonial" e "instrumentalizar un asunto interno" de Brasil y países vecinos.

Macron replicó entonces las "mentiras" de Bolsonaro sobre sus compromisos climáticos y subrayó que en la situación actual Francia se opone al acuerdo entre la UE y Mercosur.

El pasado mes el comité para la UE del Consejo Nacional de Austria (Cámara Baja) rechazó el acuerdo comercial con el Mercosur.

Francia no es el único país europeo que en las últimas semanas se ha mostrado reticente a firmar el acuerdo alcanzado a nivel técnico hace unos meses, después de casi 20 años de negociaciones.

Irlanda también amenazó con votar en contra alegando que Brasil no respeta sus compromisos ambientales, y el parlamento de Austria aprobó hace poco una moción en la que pide al Gobierno que rechace el pacto de libre comercio, citando los incendios de la Amazonía.

Miles de hectáreas resultaron quemadas en los últimos meses en incendios provocados por la quema de zonas deforestadas en medio de la temporada seca.

Otros problemas

Hagobian dijo que no sólo se ha presentado problemas en Francia para ratificar el acuerdo, sino que hay otros países vinculados a la producción agrícola, como Italia, que también pueden ponerlo en riesgo.

Con respecto a los parlamentos de América del Sur, dijo que en Uruguay se aprobaría el acuerdo sea cual sea la composición del próximo Poder Legislativo.

En cambio, en Argentina consideró que hay que esperar la actitud que adoptará el precandidato Alberto Fernández, favorito en las encuestas, en caso de que llegue Gobierno.

"En el parlamento paraguayo no debería haber problema dado que el acuerdo es beneficioso para los productores agrícolas, y Brasil sigue siendo la gran interrogante que tenemos", agregó.

La UE y el Mercosur firmaron el 28 de junio de este año un acuerdo de libre comercio que venían negociando desde hacía dos décadas.

La entrada en vigor requiere el ajuste jurídico y técnico de los textos y la ratificación en los parlamentos de los países miembros del bloque sudamericano, del Parlamento Europeo y de los miembros de la UE.

El acuerdo abriría a los países del Mercosur un mercado de 500 millones de habitantes, mientras que los europeos podrían colocar sin restricciones sus productos en una región donde viven otros 300 millones de personas.