Francia se niega a firmar el acuerdo sobre libre comercio entre la UE y Mercosur

MOSCÚ (Sputnik) — La ministra de Medio Ambiente de Francia, Elisabeth Borne, declaró que su país no firmará el acuerdo entre la UE y el Mercado Común del Sur (Mercosur) sobre libre comercio, informó la cadena televisiva BFMTV.

Previamente el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cuestionó el derecho de su homólogo francés, Emmanuel Macron, de plantear el tema de los incendios en los bosques en la Amazonía en la cumbre del G7 y rechazó su política relacionada con el medio ambiente.

"No podemos firmar un acuerdo comercial con un país que no cumple el tratado [climático] de París ni respeta los bosques de la Amazonía, Francia (...) no puede firmar un tratado con Mercosur en esas condiciones", dijo la ministra en un programa del canal.

El presidente de Brasil ha sido señalado en más de una ocasión por sus políticas contrarias al cuidado y la conservación de la Amazonía.

/

Las críticas más duras surgieron desde París. El tema de los incendios incluso generó una tensión diplomática entre Francia y Brasil, luego de que el mandatario francés urgiera a abordar esa "crisis internacional" en la cumbre del G7 y Bolsonaro lo acusara en respuesta de tener "una mentalidad colonial" e "instrumentalizar un asunto interno" de Brasil y los países vecinos.

A través de un comunicado del Elíseo, Macron denunció las "mentiras" de Bolsonaro sobre sus compromisos climáticos y subrayó que en la situación actual Francia se opone al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

El septiembre el comité para la UE del Consejo Nacional de Austria (Cámara Baja) rechazó el acuerdo sobre el libre comercio entre la UE y el Mercosur.

La UE y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) firmaron el 28 de junio de este año un acuerdo de libre comercio que venían negociando desde hacía dos décadas.

La entrada en vigor requiere el ajuste jurídico y técnico de los textos y la ratificación en los parlamentos de los países miembros del bloque sudamericano, del Parlamento Europeo y de los miembros de la UE.