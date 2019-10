Italia ve una amenaza en la política de aranceles de EEUU

"Los aranceles nos preocupan mucho, las empresas italianas necesitan seguridad", afirmó el ministro italiano.

La intención de Gobierno italiano es proteger sus empresas, "el made in Italy, nuestras excelencias, no haremos descuentos, haremos esfuerzos para aumentar nuestra capacidad de exportar y no dejar que las exportaciones disminuyan.

El secretario de Estado norteamericano llegó a Italia el 30 de septiembre y sostuvo reuniones con el presidente, Sergio Mattarella, el primer ministro, Giuseppe Conte y el ministro de exteriores, Luigi Di Maio.

Además, está previsto un encuentro entre Pompeo y el papa Francisco.