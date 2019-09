FMI: guerra comercial EEUU-China lleva producción global a niveles de crisis de 2008

"No es solo una amenaza. Nos parece que está causando daño. Añadió que hemos visto un debilitamiento en la actividad manufacturera, en particular, a niveles no vistos desde la crisis financiera mundial", dijo Rice el jueves.

Los aranceles entre EEUU y China, incluyendo los implementados y anunciados, podrían reducir el nivel del PIB mundial en un 0,8% en 2020 con pérdidas adicionales en años siguientes, afirmó.

Cuando se le preguntó sobre las perspectivas de la recesión mundial, Rice dijo que el FMI usa palabras como "" para describir la situación actual.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China ya no es solo una amenaza, sino que ahora está comenzando a debilitar a la economía global, agregó.

El presidente Donald Trump dijo que EEUU retrasará la imposición de aranceles adicionales del 5% sobre las importaciones de productos chinos equivalentes a 250.000 millones de dólares (del 25 al 30%) del 1 de octubre al 15 de ese mes como un gesto de buena voluntad hacia Pekín.