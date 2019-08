Las actrices de Hollywood ganan más que el año pasado, pero menos que los hombres

Scarlett Johansson (Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame) encabeza las 10 actrices mejor pagadas con 56 millones de dólares.

La lista incluye además a las recién llegadas Elisabeth Moss (Light of My Life, The Kitchen) y Margot Robbie (Mary Queen of Scots, Once Upon a Time in Hollywood).

Sofía Vergara (The Brits Are Coming) y Reese Witherspoon (A Wrinkle in Time, Shine On with Reese) regresaron después de un tiempo de ausencia.

Juntas, las diez actrices mejor pagadas del mundo, sumaron 314,6 millones de dólares entre el 1 de junio de 2018 y el 1 de junio de 2019. Eso es un 69% más que el total acumulado del período anterior, pero aún mucho menos que los 588,3 millones de sus colegas mejor pagados.

Las actrices mejor pagadas de 2019: