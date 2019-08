Qué hay detrás de Mercado Libre, la mayor empresa argentina

La polémica se desató, como no podía ser de otra manera, en internet. Fue a raíz de un hilo de Twitter en el que un usuario destacó el crecimiento que ha tenido en los últimos años la empresa Mercado Libre, fundada en el 2 de agosto de 1999 en Buenos Aires para servir de intermediaria para la compra y venta de bienes y servicios entre usuarios.

"Algunos la llaman el unicornio blanco argento", señaló el usuario cuyo análisis desató el intercambio de tuits. La referencia al animal mitológico tiene que ver con la denominación de 'empresas unicornio' que reciben en el mundo las firmas emergentes que logran superar el valor de 1.000 millones de dólares.

En efecto, la empresa que cotiza en Nasdaq alcanzó en 2019 una capitalización bursátil de 30.000 millones de dólares, superando a la metalúrgica Tenaris y la petrolera estatal YPF, las empresas argentinas que le siguen en valor.

El hilo de Twitter intentaba desmentir que el crecimiento de la empresa tecnológica se debía a favores recibidos por el Gobierno de Mauricio Macri, iniciado en 2015. Para eso, señalaba que la compañía también había crecido bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

Durante la gestión MM, 1260 días (casi cuatro años) contados desde el mínimo de 2016, la empresa aumento su valor en el mercado por +677%.



Pasó de valer USD 84, a los USD 654 de hoy. Marcando nuevos máximos casi todos los días dicho sea de paso. pic.twitter.com/lM62VbajF2 — Osvaldo "Beto" Mendeleiev (@BetoMendeleiev) July 27, 2019

Según el propio gerente general de la empresa, el argentino Marcos Galperin, "tal vez 'alguito' tuvo que ver el esfuerzo, el sacrificio y la capacidad de los 8.000 empleados en toda Latinoamérica que todos los días hacen la empresa", según comentó al involucrarse en la conversación en la red social. En el mismo mensaje, consignó que Argentina representa "aproximadamente el 20% de los ingresos".

Tal vez "alguito" tuvo q ver el esfuerzo, el sacrificio y la capacidad de los 8,000 empleados en toda Latino América que todos los días hacen la empresa? Digo, no? Ah, un detalle, Argentina representa aprox el 20% de los ingresos. — Marcos Galperin (@marcos_galperin) July 27, 2019

La contraparte en el debate fue el abogado Juan Grabois, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), quien aprovechó la ocasión para interrogar al empresario. "¿Este sistema corrupto no tiene 'alguito' que ver? ¿Las exenciones impositivas, las prebendas del Estado y la plata sucia de BlackRock y Goldman Sachs no tienen nada que ver?", preguntó.

¿Este sistema corrupto e injusto no tiene "alguito" que ver? ¿Las exenciones impositivas, las prebendas del Estado y la plata sucia de BlackRock y Goldman Sachs no tienen nada que ver? — Juan Grabois (@JuanGrabois) July 28, 2019

Los apoyos del Gobierno

En diálogo con Sputnik, Grabois señaló que la cuestión detrás de Mercado Libre es que "no es una empresa argentina, sino una empresa cuyo capital accionario proviene en un 93% de fondos de inversión y grandes bancos norteamericanos".

En ese sentido, sostuvo que la consolidación "está estrechamente vinculada con la fuga de capitales y el pacto ilegítimo e inmoral de Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI)".

Para Grabois, "el Gobierno de Macri ha reordenado el sistema normativo argentino para beneficiar a los representantes de esta facción del capital financiero". Así es que Mercado Libre encuentra en Argentina "una serie de ventajas impositivas absolutamente inexplicables para una empresa que tiene la capitalización más alta de todas las argentinas que cotizan en Nasdaq".

De la misma forma, la empresa se benefició de "un 60% de reducción en el Impuesto a las Ganancias y un 70% de reducción en cargas patronales".

"Están desfinanciando la seguridad social y el tesoro nacional para subsidiar a una empresa que tiene extraordinarias ganancias y que tiene un capital accionario enorme", sintetizó el referente social.

Además de las exoneraciones, Grabois señaló algunas decisiones del Gobierno de Mauricio Macri en favor de la empresa, como la concesión de un predio de 60 hectáreas en la zona de Tapiales, donde está ubicado del Mercado Central de Buenos Aires.

"Es un lugar muy cotizado de Buenos Aires, una zona franca que no tiene controles aduaneros", señaló el dirigente, según el cual la falta de controles profundizará "prácticas asociadas al contrabando y venta de autopartes ilegales".

"Desde luego Galperin va a decir que él no tiene la culpa de que sus vendedores utilicen su market place para vender mercadería de origen ilegal pero desde luego que tiene responsabilidad sobre esa mercadería", apuntó.

Según Grabois, el Gobierno argentino concedió el predio "a un valor ridículamente bajo" en una medida que va "en perjuicio de la empresa nacional de correos, que es el Correo Argentino, que no tiene esa infraestructura y que va a sufrir por la competencia desleal de un privado".

De todos modos, para el referente social uno de los peligros más importantes detrás de Mercado Libre es el acceso a datos personales de los ciudadanos, producto de un acuerdo firmado en 2019 con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) que permite abonar la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares a través de Mercado Pago, una herramienta que surgió para facilitar los pagos en las transacciones pero que en los últimos años se consolidó como una billetera electrónica.

Para Grabois, el convenio es "bochornoso" y le permite a Galperin "manejar datos privados" que luego pueden ser utilizados "para desarrollar tecnología de 'Big Data' y campañas de marketing". Además, denunció que también recibe información de los contribuyentes a través de gerentes de la empresa que anteriormente trabajaron para el Gobierno de Macri.

"Hay un avance arrasador de Mercado Libre en estas cuestiones, que en otros países ya están reguladas", dijo Grabois.

Si bien aún no se realiza, el convenio permite que las jubilaciones también se abonen a través de este mecanismo, lo que ampliaría aún más el alcance de la aplicación.

¿Una empresa financiera?

Desde 2018 no es extraño encontrar en comercios de Argentina y otros países de la región letreros con códigos QR y la leyenda "escaneá y pagá desde tu celular”.

En Argentina, los usuarios pueden obtener una tarjeta prepago para realizar compras en cualquier local. Por menos de 7 dólares, la empresa vende a los comerciantes sus propios lectores de tarjetas, denominados 'Mercado Pago Point'.

El producto permite al comerciante aceptar todas las tarjetas de débito y crédito y obtener el dinero de la compra "en el momento". Para las ventas con débito, el comerciante debe pagar una tasa de 3,49%.

Para las ventas con crédito, la tasa es de 5,49% si el comerciante quiere recibir el dinero inmediatamente. De lo contrario, hay diferentes tasas en función del tiempo de pago. Así, pagará 3,49% para recibir el dinero en 14 días, 1,99% para recibirlo en 30 días. Si no quiere tener que pagar por la venta, el comerciante debe aceptar obtener el dinero en 60 días.

Además, el sistema ofrece al vendedor la posibilidad de recibir sus ingresos directamente en su cuenta de Mercado Pago. De esta manera, el comerciante no necesita tener una cuenta bancaria para recibir su dinero.

El avance de Mercado Libre en el sector financiero desató el rechazo de la Asociación Bancaria, sindicato de los funcionarios del sector financiero de Argentina. Su secretario general, Sergio Palazzo, apuntó en varias oportunidades que la empresa estaba en infracción al no otorgar a sus trabajadores las condiciones laborales incluidas en el Convenio Colectivo de Trabajo del sector financiero.

En un comunicado difundido en el mes de julio, el sindicato sostuvo que "hay violencia laboral en Mercado Pago, comenzando por la violencia del fraude que supone negarle las condiciones de nuestro Convenio Colectivo a sus trabajadores, imponiéndoles salarios y otras condiciones laborales que las que corresponden". La misma declaración señala que en la empresa la "regla general es el destrato".

La empresa rechazó que a sus trabajadores les correspondan esos beneficios y apuntó que "la Asociación Bancaria es un sindicato de actividad y no de oficio/profesión, y como la actividad principal de Mercado Libre es el comercio, cualquier reclamo de encuadre queda sin base legal".

Grabois remarcó que Mercado Libre "no cumple las leyes" al no respetar el convenio colectivo pero, aún así, recibe el respaldo del Gobierno. Asimismo, señaló el alto grado de tercerización laboral que resiente las condiciones laborales de sus repartidores o empleados de los puntos de entrega, inscriptos como trabajadores 'autónomos'.

"Galperin ya planteó que los trabajadores que pelean por sus aumentos no merecen estar en Mercado Libre", apuntó el dirigente social.

En junio, la filtración del audio de una charla de Galperin en un evento empresarial generó polémica. En la grabación, se escuchaba al empresario quejarse de que "en Argentina generar empleo es muy difícil por el marco laboral".

"Cinco empleos son cinco problemas y 100 empleos son 100 problemas. Por eso nadie quiere contratar gente", dijo el CEO.

En la misma charla, opinó que "la democracia capitalista está bastante cuestionada, no anda muy bien. En EEUU anda recontra bien pero se ha puesto bastante autoritaria y eso puede ser necesario. Yo creo que el mundo del consenso no funciona cuando sos una democracia y tenés que rendir examen cada dos años y negociar contra un sistema autoritario que no tiene que rendir exámenes".

El 'argentino ideal', según Macri

Grabois señaló que, a pesar de los cuestionamientos, Galperin nunca dejó de contar con la simpatía de Macri, "que lo muestra como el argentino ideal porque tiene mucha plata, como si tener mucha plata fuera sinónimo de creatividad, esfuerzo y perseverancia".

En 2017, durante una charla en la Universidad de la Matanza, aludió al éxito de Amazon en el comercio digital y celebró: "por suerte nosotros tenemos Mercado Libre".

En junio de 2019, Macri encabezó la ceremonia de inauguración de su nuevo centro de desarrollo y señaló a Mercado Libre como ejemplo "de lo que se puede hacer, y en la medida en que sigamos trabajando juntos, el futuro es muy bueno para todos los argentinos".

Grabois consideró además que Galperin "juega el rol de un tipo como Bill Gates, joven, talentoso y emprendedor, cuando es una mentira porque su empresa la crearon en (la Universidad de) Stanford, donde estudiaba".

El representante social remarcó que la figura de Galperín debe entenderse en el marco de la relación entre el Gobierno de Macri y el FMI y "los sectores del capital financiero" que reciben el respaldo del Ejecutivo actual.

"Son los únicos ganadores del Gobierno macrista", sintetizó.

