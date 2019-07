Apoyo de Rusia e inclusión de petróleo: ¿está el mecanismo Instex cobrando fuerza?

Según la escritora y politóloga iraní Nazanín Armanian, consultada por Sputnik, la propuesta de los europeos de lanzar el Instrumento de Apoyo a los Intercambios Comerciales con Irán (Instex) tenía tres principales objetivos:

ocultar su incapacidad de cumplir el acuerdo nuclear con Irán, a pesar de que solo EEUU, o sea, uno de los siete de los firmantes del acuerdo nuclear, denominado Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), lo ha abandonado;

dar una caja de caramelos a Irán que está vacía para retenerlo dentro del acuerdo nuclear;

no perder el enorme mercado iraní, llenándolo de excedentes de sus productos farmacéuticos y alimentarios, los dos grupos de artículos en los que está centrado el Instex.

Sin embargo, según Armanian, no se ha tenido en cuenta que dichos productos no son objeto de las sanciones de EEUU e Irán los puede adquirir de otros proveedores. Si el país persa no vende su petróleo, no podrá pagar lo que compra, por lo que el Instex incrementará las deudas de Irán ante estos países, explica.

"Las actuales sanciones impuestas por EEUU a Irán son peores a las que [el expresidente de EEUU George W.] Bush sometió a Irak bajo la fórmula Petróleo por alimento, puesto que [el presidente de EEUU, Donald] Trump está impidiendo que Irán ofrezca su petróleo a los mercados internacionales", subraya la analista.

A mediados de julio, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que Rusia considera importante el proyecto del Instex y no descarta la posibilidad de unirse al mecanismo.

"Si Rusia consigue introducir el petróleo en el Instex, se resolvería este problema", observa Armanian.

Los accionistas del Instex están debatiendo la posibilidad de incluir en el mecanismo las operaciones con petróleo.

Mientras tanto, el secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, amenazó a los países que planeaban comerciar con Irán con cortarles el acceso al dólar si incumplían con las sanciones estadounidenses.

"Una de las deficiencias de este mecanismo es que, si bien facilita a las compañías europeas acceder al sistema bancario de Irán, no les protege de las cuantiosas sanciones de EEUU", señala la politóloga.

Al mismo tiempo, "es una oportunidad para que los países europeos recuperen su soberanía nacional. España ha sido uno de los compradores del petróleo iraní, y sus empresas recibieron con gran entusiasmo el levantamiento de las sanciones sobre Irán en 2015".

"Del mismo modo que el Gobierno socialista de España retiró su fragata que escoltaba al portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln en el golfo Pérsico, desmarcándose de los planes bélicos de EEUU contra Irán, debe romper las sanciones ilegales y peligrosas de EEUU sobre la nación iraní".

La guerra de los petroleros en el golfo Pérsico muestra que EEUU está dispuesta a llevar al mundo al borde de una gran catástrofe con tal de dejar "las exportaciones del petróleo iraní a cero" como prometió Trump, señala la interlocutora de la agencia.

"En estos momentos, la historia ha encomendado a Rusia y China la misión de garantizar la paz mundial, neutralizando las intenciones bélicas de Trump, y ayudar a Irán a exportar su petróleo", afirma Armanian.

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Economistas Iraníes, Peyman Moulavi, observa en declaraciones a Sputnik que Rusia es uno de los exportadores de petróleo y una competencia directa de Irán en el mercado del crudo.

"La creación de este tipo de mecanismo, que puede consolidar el intercambio comercial entre los dos países, es posible. Al igual que Irán coopera con Europa, puede cooperar con Rusia, la India y China. La pregunta es dónde está la línea roja esta cooperación", señala Moulavi.

Para el experto, si crece el intercambio comercial, aumentará la presión de las sanciones.

"Me parece que el Instex es una plataforma de compensación, es decir, el dinero que se paga por el petróleo iraní debe pasar por una transacción compensatoria. Y esto, desafortunadamente, depende del potencial de las empresas, del nivel de su capital, que pueda realizar esta transacción mutua", opina Moulavi.

En julio de 2015, Irán y seis mediadores internacionales —Rusia, EEUU, Reino Unido, China, Francia y Alemania— firmaron el llamado Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), que estableció una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de sanciones internacionales.

EEUU abandonó el PAIC en mayo de 2018 acusando a Irán de seguir desarrollando armas nucleares, y restableció desde entonces varias baterías de sanciones contra la república islámica.