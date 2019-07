¿Fin del monopolio y la violación de la privacidad por Facebook? Crece la presión contra la empresa

Multa por violar la privacidad

La Comisión Federal de Comercio de EEUU (FTC, por sus siglas en inglés) impuso una multa de 5.000 millones a de Facebook por denuncias de violación de la privacidad de sus usuarios y la sometió a nuevas restricciones sobre la administración de datos.

La multa —la mayor que se ha impuesto a una empresa por violar la privacidad de sus usuarios— fue resultado del escándalo de Cambridge Analytica. Se determinó que Facebook violaba un acuerdo de 2012 con la FTC que comprendía la no entrega de los datos de los usuarios a terceros.

Configuraciones engañosas

Además de su investigación, la FTC anunció que el Departamento de Justicia presentaba su propia demanda contra la red social por haber "usado repetidamente términos y configuraciones engañosas para socavar la privacidad de los usuarios".

Según el comunicado de la FTC, "estas tácticas le permitieron a la compañía compartir la información personal de sus usuarios con aplicaciones de terceros que eran descargadas por los amigos de los usuarios en Facebook". La comisión argumenta que "muchos usuarios no sabían que Facebook estaba compartiendo esa información y por lo tanto no tomaron las medidas necesarias para optar por no compartir" sus datos.

Mientras tanto, los miembros de la FTC Rohit Chopra y Rebecca Kelly Slaughter expresaron su decepción con el comunicado de la Comisión. En una entrevista con CNBC, Chopra afirmó que hubiera preferido que Zuckerberg asumiera una mayor responsabilidad personal.

Multa de la industria de los valores

A su vez, la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés) también impuso a Facebook una multa de 100 millones de dólares.

Este fue otro efecto secundario del escándalo de Cambridge Analytica, ya que la SEC descubrió que Facebook había proporcionado información engañosa a los inversores sobre el riesgo del uso indebido de los datos de los usuarios.

Las ganancias de #Facebook caen a la mitad en el primer semestre de 2019 https://t.co/pr4gznPwKD pic.twitter.com/uePlt1BJT3 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 25, 2019

Según el comunicado de la SEC, las revelaciones públicas de Facebook han presentado los riesgos asociados con el mal uso de los datos de los usuarios como algo meramente hipotético cuando, en realidad, sabía que la información se había usado de manera indebida.

Investigación antimonopolio

Al mismo tiempo, Facebook informó que la FTC abrió en junio una investigación antimonopolio en su contra. Además, en julio, el Departamento de Justicia anunció que iniciaría una revisión antimonopolio de las plataformas en línea líderes del mercado.

Según The New York Times, la FTC se reunió con el cofundador de Facebook Chris Hughes, quien trabajó con Zuckerberg y se pronuncia a favor de disolver la empresa.

Hughes opina que Zuckerberg tiene demasiado poder y llama a separar Instagram y WhatsApp de la compañía. Según el cofundador de la red social, Facebook las compró para eliminar posibles amenazas competitivas y mantener una posición dominante en la industria de la publicidad.