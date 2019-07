Cómo algunos países esquivan las sanciones de EEUU para seguir comerciando

Estas tácticas incluyen:

Desactivar el Sistema de Identificación Automático de buques La transferencia de mercancías encubierta de buque a buque La indicación de destinos falsos El renombramiento de los barriles de petróleo

El uso de estos cuatro métodos ayudó a Irán a continuar exportando al menos 300.000 barriles diarios de petróleo en junio del 2019. La mitad de este volumen fue destinada a China, según la agencia Bloomberg.

La desactivación del Sistema de Identificación Automático, que identifica la localización de los buques, es un método común utilizado por varias empresas para transportar el petróleo iraní y el carbón norcoreano. La nave desactiva el interruptor de este dispositivo electrónico antes de atracar y normalmente reaparece varios días después. Este método ayuda a ocultar el puerto de carga o descarga del buque.

Aunque los satélites a veces pueden detectar estos buques, sus posibilidades de prevenir el uso de esta técnica son limitadas debido a los problemas relacionados con el alcance y condiciones meteorológicas.

El método de transferencia de mercancías de buque a buque suele utilizarse junto con la desactivación del Sistema de Identificación Automático. Durante el empleo de esta táctica, un buque retira la carga clandestina del país en cuestión y la entrega a un barco que le espera. Todo este proceso se realiza mientras el Sistema de Identificación Automático está apagado. Posteriormente las naves navegan en direcciones contrarias.

Normalmente más de un buque participa en el transporte de cada lote de petróleo y productos derivados de Irán, antes de que la carga llegue al país de destino, explicó a la agencia el analista de la empresa Kpler SAS, Ilya Niklyaev.

Los anclajes de Sharjah y Khor Fakkan, situados cerca de los Emiratos Árabes Unidos, los del estrecho de Malaca y Nipah, ubicados cerca de Indonesia y áreas cerca de Sri Lanka y Maldivas, son las localidades comunes que se utilizan para transferir mercancías.

Señalar destinos falsos es otra técnica a la que acuden distintos buques para transportar las mercancías de países incluidos en la lista negra de Washington. Los buques que intentan transportar cargas de Irán pueden indicar como sus puestos de carga, los que se encuentran en Qatar, Arabia Saudí o Irak. A su vez, los buques que proceden de Corea del Norte pueden mostrar como puertos de carga, los que se sitúan en el noreste de China.

El petróleo iraní también puede ser 'rebautizado' como crudo procedente de países exentos de sanciones, como Irak, indicó el analista Tom Kenison de la empresa FGE. Distintos países del golfo Pérsico comparten campos de producción que se extienden a lo largo de sus fronteras. Además, el crudo de estos yacimientos tiene similares características físicas y químicas. Este método se utiliza para ocultar su origen iraní.

No obstante, el uso de esta táctica va acompañado de cierto riesgo. En particular, en caso de que los parámetros de petróleo no correspondan con los que están indicados en las especificaciones de los contratos, la carga puede ser rechazada.

Con todo eso varias empresas planean continuar recibiendo petróleo de las naciones sancionadas como una compensación por las inversiones que hicieron previamente en el desarrollo de sus yacimientos y otra infraestructura. Esta es la razón por la que las empresas refinadoras de China esperan continuar importando 250.000 barriles diarios de Irán. Una de estas empresas es la Corporación Nacional de Petróleo de China, que invirtió sus recursos en proyectos desarrollados en Irán y Corea del Norte.