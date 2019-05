La señal que envía Huawei con su postura sobre la 'venganza' de China contra Apple

Si China decide vengarse de la ofensiva de Washington contra Huawei atacando a Apple, Zhengfei será la primera persona en protestar esa medida, así lo declaró el fundador de Huawei en una entrevista con Bloomberg.

"Apple es la empresa líder mundial, si no fuera por Apple no habría internet móvil, si no existiera Apple para ayudar a enseñarnos el mundo, no podríamos ver su belleza. Apple es mi profesor, está por delante de nosotros. Como estudiante, ¿por qué me opondría a mi profesor? Nunca haré eso", aseveró el empresario chino.

El politólogo ruso Yuri Svetov explicó a la emisora Sputnik que estas declaraciones de Ren Zhengfei tienen mucho sentido. Una de las peculiaridades de China, como civilización, consiste en que los chinos no están propensos a desencadenar una guerra por problemas que es posible solucionar por la vía pacífica.

"Pienso que ya es evidente para Huawei la necesidad de desarrollar su propio sistema operativo. No van a enemistarse, van a usar todo lo que tienen ahora, pero acelerarán el desarrollo de este sistema (...) Huawei está tratando de ganar tiempo para terminar su propio sistema operativo y pasar a utilizarlo", declaró.

El experto opina que el gesto de Ren Zhengfei es "una señal" a otros negocios chinos que utilizan activamente las tecnologías estadounidenses que muestra: EEUU podría privarlos de estos desarrollos en cualquier momento.

A mediados de mayo el Departamento de Comercio de EEUU introdujo a Huawei en la lista negra que limitó la capacidad del gigante chino de comprar componentes y tecnologías estadounidenses. Además, Washington prohibió a la empresa china llevar negocios con las compañías estadounidenses sin contar con la respectiva licencia.

