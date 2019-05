Rusia, dispuesta para negociar con Ucrania y la CE el tránsito de gas

"Estamos listos para estas consultas", dijo Yanovski en una conferencia de prensa en el Foro 'Perspectivas de la cooperación energética entre Rusia y la UE. Aspecto de gas'.

Pero al mismo tiempo aclaró que "todavía no se ha fijado la fecha".

"Supongo que el calendario de estas consultas dependerá principalmente de la disposición de los representantes ucranianos, teniendo en cuenta los procesos políticos que están pasando en este país", indicó el viceministro ruso.

Explicó que "se celebraron las elecciones presidenciales, el presidente aún no ha sido investido (...) la composición del Gobierno no está clara; no está claro quién participará en estas consultas desde Ucrania".

El contrato actual para el tránsito de gas ruso a la Unión Europea a través de Ucrania expira a finales de este año.

Demanda europea del gas ruso

Por su parte, la directora general de la empresa Gazprom Export, Elena Burmístrova, declaró que el consorcio energético ruso Gazprom espera a mediano plazo que la demanda del gas ruso en Europa se sitúe entre los 194-204.000 millones de metros cúbicos anuales.

"A mediano plazo, esperamos que la demanda del gas ruso en Europa se sitúe entre 194.000 millones y 204.000 millones de metros cúbicos anuales, dependiendo de las condiciones climáticas", dijo Burmístrova.

Constató que al final de 2018, aunque el consumo de gas en Europa se redujo, Gazprom batió su récord al aumentar los suministros hasta 201.800 millones de metros cúbicos.

Mientras, los suministros de otros productores de gas disminuyeron, subrayó.

"Por supuesto, nos gustaría batir los resultados de 2018, pero todo depende no solo de nosotros, sino también de las condiciones climáticas, así que ya lo veremos", respondió Burmístrova a la pregunta sobre las previsiones de suministros de gas de Gazprom a Europa para 2019.