Rusia aprecia el apoyo de Austria al proyecto de gasoducto Nord Stream 2

"En Rusia apreciamos mucho la postura consecuente de Austria, que apoya ese proyecto dirigido a garantizar la seguridad energética de todo el continente eurasiático", dijo Putin al término del encuentro que sostuvo con su par austriaco, Alexander Van der Bellen.

El mandatario ruso elogió la cooperación entre el consorcio energético ruso Gazprom y el grupo austriaco OMV en el tendido del gasoducto Nord Stream 2.

"Gazprom y OMV están ejecutando el proyecto de explotación del campo de petróleo y gas Yuzhno-Russkoye [Siberia] y construyen juntos el gasoducto Nord Stream 2", comentó Putin.

Dijo además que Rusia está dispuesta a "ir hasta el final" en la ejecución del proyecto de gasoducto Nord Stream 2.

"Estamos dispuestos a ir hasta el final para realizar ese proyecto", subrayó el presidente, quien considera que el mismo responde a los intereses de Europa.

"Sin duda, los proyectos de ese tipo responden a los intereses económicos de toda Europa", afirmó el jefe del Kremlin.

Por su parte, el presidente federal de Austria, Alexander Van der Bellen, invitó a Putin a visitar la ciudad de Salzburgo en 2020.

"Aprovecho esta oportunidad para invitarlo, señor Putin, al Festival de Salzburgo, para cuando vayamos a celebrar el centenario de ese evento el próximo año", dijo Van der Bellen en una rueda de prensa que siguió a sus conversaciones con Putin.

Explicó que el Festival de Salzburgo (festival de música y teatro) incluye un programa "de origen ruso" y que el aporte cultural ruso al festival "ya es una tradición".

Van der Bellen también aseguró que Austria no tiene intenciones de abandonar el proyecto Nord Stream 2.

"Austria no tiene intenciones de abandonar ese proyecto ni piensa hacerlo OMV, que es un consorcio gasístico austriaco… Claro que nos quedamos", remarcó el presidente austriaco.

Dijo que si el gas estadounidense fuera más barato que el ruso, entonces "podrían cambiar las proporciones".

Putin, a su vez, invitó al canciller austriaco (jefe de Gobierno), Sebastian Kurz, a visitar la Exposición Internacional Industrial INNOPROM 2019 que tendrá lugar en julio en la ciudad de Ekaterimburgo (región de los Urales).

"Esperamos a los fabricantes austriacos… También invitamos al canciller federal, Sebastian Kurz, a encabezar la delegación austriaca", comentó Putin en la rueda de prensa.

El proyecto Nord Stream 2, impulsado por una alianza de empresas de Rusia, Alemania, Austria, Francia y Países Bajos, prevé el tendido de dos tuberías por el fondo del mar Báltico para conectar a los dos primeros países.

El Nord Stream 2 pasará por las aguas territoriales y/o zonas económicas exclusivas de Alemania, Finlandia, Rusia, Suecia y Dinamarca.

Radio: El Nord Stream 2 va, porque es conveniente

El proyecto fue concebido para diversificar las rutas del suministro del combustible a Europa y elevar la seguridad energética.

Sanciones antirrusas

A su vez, el presidente de Austria declaró que las sanciones económicas contra Rusia "perjudican a todos".

"Hay ciertos antecedentes políticos, la situación con Crimea, y otros (…) en cuanto a las sanciones, estoy de acuerdo que perjudican a todos", dijo Van der Bellen.

El presidente austriaco subrayó que "desde el punto de vista económico la situación es insatisfactoria".

© AFP 2019 / Mladen Antonov Cómo Rusia desarrolla lazos comerciales con EEUU, la UE y Ucrania

Por su parte, Putin declaró que Rusia mostró satisfecha por la marcha de las relaciones con los países europeos, pero sería mejor sin restricciones económicas.

"Estamos satisfechos con el desarrollo de nuestras relaciones, pero, por supuesto, sería mejor que no hubiera restricciones relacionadas con la política, ni restricciones económicas impuestas por motivos políticos", dijo.

Agregó que está creciendo el intercambio comercial con países europeos.

En lo que se refiere a las sanciones antirrusas, Putin destacó que perjudican a Rusia menos que a los países europeos.

Más: "Las sanciones contra Rusia pierden su atractivo para la UE"

Declaró que estas sanciones son ilegítimas, ya que "solo el Consejo de Seguridad de la ONU puede imponer este tipo de restricciones, y todo lo demás es ilegítimo y contradice el derecho internacional".

"Espero que algún día restablezcamos todo el conjunto de nuestras relaciones en su estado original y sigamos adelante", dijo el presidente ruso.

© Sputnik / Sanciones contra Rusia y comercio internacional

Las relaciones entre Moscú y Occidente empeoraron a raíz de la situación en Ucrania y la reunificación de Crimea con Rusia tras el referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que más del 96% de los votantes avaló esta opción.

Desde entonces, Estados Unidos, la UE y otros países, aprobaron varios paquetes de sanciones contra Rusia.

Moscú, que respondió a las sanciones con un embargo agroalimentario, ha subrayado en reiteradas ocasiones que no es parte del conflicto en Ucrania y reafirmó que la adhesión de Crimea se llevó a cabo respetando la legislación internacional y la Carta de la ONU.

Tema relacionado: "La UE perdió dos veces más que Rusia por las sanciones contra Moscú"

Pacto nuclear con Irán

Putin instó a Irán a seguir respetando el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) sobre su programa nuclear.

"He dicho más de una vez a nuestros socios iraníes que, en mi opinión, sería más oportuno para Irán que se mantuviera en este acuerdo a pesar de todo", dijo Putin.

Agregó que "lo que está pasando ahora es lamentable".

© AP Photo / Vahid Salemi ¿Qué consecuencias sufrirá Irán si abandona el pacto nuclear?

"Ahora diré algo poco diplomático que puede dañar el oído de nuestros amigos europeos: los estadounidenses se retiraron, el tratado se está destruyendo, los países europeos no pueden hacer nada para salvarlo ni realmente trabajar con Irán para compensar la pérdida en la esfera económica", dijo Putin.

Pero si Irán "declarará que se retira de algo, al día siguiente, todos olvidarán que Estados Unidos fue el iniciador de la destrucción, y la culpa será de Irán y la opinión pública, en todo el mundo, se inclinará precisamente en este rumbo", aseguró el mandatario ruso.

Más aquí: "A Irán no le conviene salirse del acuerdo nuclear"

"Se lo he dicho a los iraníes muchas veces y, francamente, no veo ninguna razón para que se retiren de este acuerdo (…) Rusia no es un cuerpo de bomberos, no podemos salvarlo todo, no depende de nosotros; hemos desempeñado nuestro papel, estamos dispuestos a seguir desempeñando un papel tan positivo, pero no solo depende de nosotros, sino de todos los socios, de todos los actores, incluidos Estados Unidos, los países europeos e Irán", insistió Putin.

El presidente ruso aseguró que a día de hoy, Irán cumple plenamente sus obligaciones en virtud del PAIC.

"Después de la firma del tratado, Irán fue, y sigue siendo, el país más verificable y transparente del mundo en este sentido, personalmente tuve una conversación con el director del OIEA [Organismo Internacional de Energía Atómica, Yukiya Amano], quien me dijo que Irán (…) cumple todas sus obligaciones", sostuvo Putin.

Por su parte, el presidente de Austria tildó de provocativo el enfoque de Estados Unidos respecto a las relaciones con Irán y en particular el restablecimiento de las sanciones contra el país persa.

Además: Irán amenaza a EEUU con un "golpe en la cabeza"

"Desde el punto de vista europeo, el hecho más provocativo consiste en que EEUU, después de salir del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), restableció las sanciones contra Irán y dijo paralelamente que todas las compañías europeas que siguieran cooperando con Irán también serían castigadas", subrayó tras reunirse en Sochi con el líder ruso, Vladímir Putin.

© REUTERS / Thomas Imo "Las negociaciones entre Teherán y Moscú son de suma importancia para salvar el PAIC"

Para Van der Bellen, EEUU se retiró del PAIC sin tener motivos suficientes, lo cual "mina la fe en ese acuerdo".

El presidente de Austria expresó su convencimiento de que cualquier tipo de presión contra Irán por parte de EEUU empeora sus relaciones y aumenta el riesgo de que se desencadene una crisis similar a la ocurrida en Irak.

El 8 de mayo, el Consejo de Seguridad Nacional de Irán anunció la suspensión parcial del Pacto de Acción Integral Conjunto (PAIC), a un año de la retirada de EEUU de este tratado.

El PAIC fue firmado en 2015 entre el Grupo 5+1 (EEUU, Rusia, China, Reino Unido, Francia más Alemania) e Irán.

Noticia relacionada: "EEUU se encuentra en una posición no tan ventajosa para imponer su política imperial a Irán"

El 8 de mayo de 2018, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció su decisión de retirarse del PAIC, y reimponer un amplio paquete de sanciones contra Irán.

Reunión entre Putin y Trump

Además, Putin considera posible que su próxima reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump, se celebre en la ciudad japonesa de Osaka.

"Creo que la próxima oportunidad para que nos reunamos con el presidente Trump será durante la cumbre del Grupo de los Veinte [G20] en Japón", dijo Putin en una rueda de prensa conjunta con su par austriaco.

Agregó que EEUU está interesado en mejorar las relaciones con Rusia.

© REUTERS / Alexander Nemenov/Pool Putin: Rusia está dispuesta a recuperar las relaciones de pleno valor con EEUU

"Sin duda tenemos un interés común en la solución de conflictos regionales, se trata de Afganistán, Siria, y otros (…) y sin nuestra participación activa [de Rusia y EEUU] es poco probable que este trabajo pueda ser eficaz", subrayó Putin.

Además, destacó que tanto Rusia, como EEUU están interesados en resolver el problema nuclear norcoreano "y de tal manera que todas las partes estén satisfechas con los resultados de esta solución".

"Y por fin, el problema nuclear de Irán y el PAIC [Plan de Acción Integral Conjunto] es un tema muy palpitante relacionado con un conjunto de situaciones en Oriente Medio", agregó el presidente.

Sigue aquí: Putin cataloga las relaciones Rusia-EEUU como un factor crucial de la estabilidad global

De este modo, dijo Putin, Rusia y EEUU tienen muchos intereses comunes, incluido en el ámbito económico.

"Hay también otras esferas de interés mutuo, así que estamos abiertos, no depende de nosotros, sino de nuestros socios estadounidenses", subrayó el presidente al agregar que tan pronto como cambie la situación política interna en EEUU, Rusia estará lista para hacer todo lo que pueda para reanudar las buenas relaciones.