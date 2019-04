Los motivos detrás del contundente paro contra Macri en Argentina

El frente que dirige el líder de los camioneros argentinos, Pablo Moyano, junto a la CTA, partidos de izquierda y las organizaciones sociales realizaron masivas movilizaciones que afectaron bancos, instituciones públicas y el transporte urbano y aéreo. El 1 de mayo, feriado, no habrá transporte. Sputnik te cuenta cómo se vivió esta jornada en las calles.

Con un acto masivo, en el que confluyeron columnas de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y del moyanista Frente Sindical por el Modelo Nacional (Fresimona), además de movimientos de izquierda, agrupaciones sindicales abiertamente enfrentadas al Gobierno de Mauricio Macri realizaron una demostración de poder en desafío a la Confederación General del Trabajo (CGT) por no haber adherido a una huelga general.

© Sputnik / Francisco Lucotti Los aumentos de precios se han hecho insostenibles para el bolsillo de los argentinos

Desde las 10 de la mañana, en diferentes puntos de la Avenida 9 de Julio, principal arteria de la ciudad de Buenos Aires, los diferentes colectivos de trabajadores comenzaron a concentrarse para marchar hacia la zona de Plaza de Mayo. Por Avenida de Mayo, Diagonal Norte y Diagonal Sur, las cientos de miles de personas que se acercaron a demandar un cambio en el modelo económico colmaron por completo el microcentro porteño, que se encontraba semivacío debido a la participación de empleados públicos y bancarios.

"Decimos 'no al ajuste', decimos 'no a este modelo económico', y vamos por producción, soberanía, trabajo y salarios dignos. Este paro debe tener continuidad en el plan de acción, debe derribar a las políticas del privilegio y avanzar hacia una más justa distribución de la riqueza", dijo a Sputnik Oscar de Isasi, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires.

© Sputnik / Francisco Lucotti Las manifestaciones del paro del 30 de abril en Buenos Aires pasaron al lado del Obelisco de la ciudad

Fresimona está conformado por el gremio de camioneros, conducido históricamente por Hugo Moyano y ahora por su hijo Pablo, el de mecánicos del rubro automotor (Smata) y el de bancarios, a los que se sumaron corrientes disidentes a la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en un acto de rebeldía significativo ya que el grueso de líneas de colectivos no adhirió al paro.

Los trabajadores del subte porteño no ofrecieron servicios en todo el día por lo que el transporte público en la ciudad de Buenos Aires se vio ampliamente afectado. Hubo cortes en autopistas y enormes desvíos en el tránsito en la zona céntrica debido a las marchas. Tampoco habrá durante dos días vuelos de cabotaje ni internacionales, recolección de residuos, transporte de cargas ni de combustibles.

© Sputnik / Francisco Lucotti Personas se manifiestan en las afueras del Cabildo de Buenos Aires, un edificio histórico frente a la Plaza de Mayo

"La mitad de nuestros niños y niñas son pobres en Argentina, cinco millones de menores de 17 años están por debajo de la línea de pobreza en un país que tiene capacidad para producir alimentos para más de 400 millones de personas. A esto se suma la precariedad laboral de sus padres y madres, en los sistemas educativo y de salud, y en sus barrios, donde viven sin cloacas, sin agua potable. Esto es algo que nosotros no podemos permitir", dijo a Sputnik Omar Giuliani, coordinador general de la Federación Nacional Territorial (Fenat) - CTA Autónoma.

Debido a actos contra colectivos en los días previos a la marcha y a pintadas y actos de violencia en tres sucursales bancarias en el centro durante las movilizaciones, más de 30 personas fueron detenidas, según las autoridades. Desde el escenario, montado frente al Cabildo, exponentes sindicales se distanciaron de estos actos y repudiaron toda manifestación agresiva.

Pablo Moyano, secretario general del gremio de Camioneros, dijo en el cierre del acto: "El Paro Nacional fue contundente y sí se notó. En algunas provincias ha sido total. Este gobierno no escucha al pueblo; acá hay hambre. Vamos a estar del lado de los trabajadores, no nos aprieta nadie, compañeros. En 20 días nos juntamos y vamos a decidir las medidas que haya que tomar si no hay respuestas del Gobierno".