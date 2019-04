Por qué Pekín se arriesga a enfrentarse con Washington en América Latina

Aunque las inversiones chinas disminuyeron en 2018 en los grandes países de la región, incluidos Argentina y Brasil, Pekín trata de fortalecer sus lazos con otros Estados relativamente más pequeños, pero no menos importantes, como Perú y Chile, reveló el reporte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Según este reporte, Perú y Chile se atribuyeron respectivamente el 63,03% y el 16,31% de las inversiones que China hizo en la región en 2018. Además, un total de 15 países de América Latina y el Caribe se unieron al ambicioso proyecto del presidente chino Xi Jinping, que se llama la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda y que prevé la reconstrucción de la antigua ruta de la seda y la creación de una ruta marítima paralela.

El especialista Ignacio Tornero de la empresa consultora Carey considera que China está llenando el hueco dejado por las empresas estadounidenses a medida que la Administración de EEUU trata de hacer realidad el eslogan, utilizado por Trump en las elecciones presidenciales: "Haz América [Estados Unidos] grande otra vez".

"La reacción de los chinos en el último año y medio ha sido tal que ellos empezaron a ser más agresivos [en la esfera de negocios] y entendieron que existe un hueco para el Gobierno y las empresas chinas en América Latina", aseveró el interlocutor de Sputnik.

Sin embargo, debido al aumento de la rivalidad geopolítica entre EEUU y China, el experto espera que Washington responda fuertemente a la expansión china en la región, que frecuentemente fue considerada por los políticos estadounidenses como "el patio trasero de EEUU".

"Pienso que Washington entiende que Pekín representa una enorme amenaza desde el punto de vista geopolítico y económico. Cuando EEUU enfrente este tipo de amenaza, reaccionará. (…) Creo que Washington tratará de aprovecharse de su proximidad geopolítica e influencia en América Latina para bloquear la expansión de China", recalcó.

A su vez el profesor mexicano Enrique Dussel Peters aseguró que los Gobiernos recién elegidos en Argentina, Chile, El Salvador y Brasil, que criticaron a China durante las campañas electorales, posiblemente tomen enfoques más programáticos hacia Pekín.

"Todos estos Gobiernos nuevos entendieron que China es muy importante, en lo que se refiere a la demanda de sus exportaciones. Ellos tuvieron que bajar sus expectativas y continuaron desarrollando las relaciones normales con el país asiático", argumentó.

Tornero considera que es poco probable que la mayor parte de personas —que viven en América Latina y el Caribe— vaya a elegir entre EEUU y China.

"No creo que la mayor parte de la gente aquí se preocupe por qué país goza de mayor influencia en Chile: EEUU o China. Por ejemplo, cuando la gente decide comprar celulares de Huawei no les interesa en qué país se han producido estos teléfonos. ¿Acaso no es verdad que lo único que quieren es tener una mejor calidad de vida?", se preguntó el experto.

Además, Tornero citó otro ejemplo de la exitosa cooperación realizada entre China y Chile. Hoy en día los residentes de Santiago de Chile pueden disfrutar de los confortables buses eléctricos con conexiones wifi producidos por las empresas chinas BYD y Yutong. Las autoridades chilenas introdujeron una flota de 200 autobuses chinos para conseguir la meta, que consiste en que un 80% de sus autobuses públicos sean eléctricos para 2022.

Por si fuera poco las autoridades chilenas aprobaron la adquisición por parte de la empresa China Southern Power Grid de una participación del 27% en el mayor sistema de transmisión de electricidad en Chile, Transelec. Aparte de eso, tras una prolongada revisión antimonopolista, la corporación china Tianqi Lithium recibió en diciembre de 2018 una aprobación para poder finalizar su compra de un 23,77% de participación en el grupo minero Sociedad Química y Minera de Chile.

