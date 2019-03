Un ferrocarril en la Patagonia argentina, el as bajo la manga del Gobierno de Argentina

Argentina se plantea la extensión y renovación de más de 650 kilómetros de vías férreas para conectar el yacimiento de combustibles no convencionales más grande del país —y uno de los principales del mundo— con el mar para facilitar su exportación, reducir a más de la mitad los costos de transporte y evitar grandes congestiones en las rutas.

El Gobierno se juega una carta fundamental, una en la que no puede ni quiere arriesgarse sin asegurarse el éxito. La "lluvia de inversiones" anunciada por el presidente Mauricio Macri al asumir nunca llegó y los proyectos de Participación Público-Privada (PPP) para infraestructura brillan por su ausencia. La renovación del Tren Norpatagónico y su extensión para acceder al yacimiento de Vaca Muerta podrían ser o bien la concreción de la PPP más esperada, o bien otra promesa trunca.

Su realización depende hoy del interés y el compromiso de las empresas explotadoras de petróleo y gas de esquisto ('shale'). Vaca Muerta tiene recursos estimados en más de 16.000 millones de barriles de petróleo y 308.000 millones de pies cúbicos de gas. Como reserva, es la segunda de gas no convencional en el mundo, y la cuarta de petróleo no convencional.

El 28 de marzo de 2019 (fecha que podría volver a aplazarse) será el día en que el Ministerio de Transporte realizará la apertura de los pliegos de solicitud de capacidad de carga, en los que las principales petroleras que trabajan en Vaca Muerta comunicarán las toneladas que se comprometen a transportar en el tren durante un período de 10 años a partir de la finalización de la obra, en 2024, a un costo preferencial.

En caso de no llegar a un mínimo de cuatro millones de toneladas por año, sumando las solicitudes de todas estas compañías, el Gobierno se vería obligado a suspender el proyecto y no llamar a licitación, entendiendo de esta manera que la inversión de 780 millones de dólares estimada no se justifica, explicaron a Sputnik desde el Ministerio de Transporte. Empresas de todo el mundo han demostrado gran interés en la posibilidad de participar de la construcción.

"Sabemos que un tren seguro y eficiente será vital para el desarrollo exponencial de los yacimientos de gas y petróleo no convencional y que también beneficiará al resto de las economías de [las provincias de] Río Negro y Neuquén", dijo a Sputnik Guillermo Fiad, presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, entidad gubernamental encargada de las obras ferroviarias de todo el país.

El tren también cruzará por parte del territorio de las provincias de La Pampa y Buenos Aires, donde se ubican los puertos de Bahía Blanca, salida al mundo de la producción de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

El proyecto incluye la renovación total del trazado de vías actual, sin mantenimiento desde hace 40 años. Además, se realizarían dos extensiones: una de 83 kilómetros para llegar hasta Añelo, epicentro de la explotación, y otra de 20 kilómetros para conectar con Puerto Galván.

"El Proyecto de renovación del Tren Norpatagónico contribuirá a alcanzar la sustentabilidad energética del país al reducir los costos de la explotación del yacimiento Vaca Muerta, viabilizando su producción. Además, esperamos aumentar la carga transportada vía ferrocarril, de una manera más rápida, segura y con mejoras en el tránsito, por disminución de camiones e incorporación de barreras automáticas", explicó el funcionario.

El Ministerio de Transporte calcula que se reducirían a más de la mitad los costos logísticos de transporte de la explotación, que hoy se realiza en camiones vía las rutas, con graves peligros viales para los propios choferes como para otros usuarios de los caminos.

El aumento en las extracciones que se esperan para Vaca Muerta en los próximos años provocaría el colapso de la infraestructura actual, de fracasar el proyecto del Tren Norpatagónico, un modo de transporte que podría multiplicar por ocho la carga actual hacia el puerto.