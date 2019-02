El fantasma del dólar se cierne sobre la vuelta a clases en Argentina

"Hay un aumento considerable, en cuanto a precios está complicado. Pero sí veo que hay muchas ofertas y combos si llevás más de un producto", dijo a Sputnik Verónica, quien estaba con su hija Martina entre las góndolas de una librería de gran tamaño sobre la avenida Cabildo, una de las principales arterias comerciales de la ciudad de Buenos Aires.

Martina empieza quinto grado en marzo en una escuela pública y madre e hija decidieron ir antes de que se acerquen las fechas de inicio para poder elegir tranquilas, asegurarse de que no hubieran faltantes y evitarse las largas filas en las cajas.

Verónica notó que, a diferencia de otros años, encontró las librerías en esta época del año más abastecidas de materiales, cuando les solía pasar de encontrar más que nada remanentes a principios de febrero.

La canasta escolar, como todo en un país que cerró el 2018 con 48% de inflación, se ha visto afectada, por lo que madres y padres que han perdido más de 10 puntos de poder adquisitivo se ven obligados a hacer frente a los aumentos.

© Sputnik / Francisco Lucotti En medio de una inflación galopante, Verónica y Martina hacen las compras para la vuelta a clases en una papelería de Buenos Aires

"Tranquilamente se te puede ir la mitad de un sueldo en los materiales iniciales de colegio, dependiendo de cuántos chicos tengas. Creo que está más complicado en los artículos que sí o sí necesitás", dijo Verónica.

El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda realizó un relevamiento de los precios de 54 productos escolares en el que calculó un aumento de 44% anual en una canasta económica y de 42% en una estándar. La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires realizó un informe propio en el que advirtió un alza de 56% comparado con febrero de 2018 sobre 43 productos, incluida la vestimenta.

"Generalmente en esta época siempre suben un poco los precios pero esta temporada se sintió el golpe de los aumentos fuerte en todos los productos, no solo lo escolar, también para oficina y artística. Calculale que una lista de 3.000 pesos [80 dólares] del año pasado hoy está en 5.000 pesos [135 dólares]", dijo a Sputnik Cristian, empleado de librería.

© Sputnik / Francisco Lucotti Cristian es empleado de una papelería en Buenos Aires: aún con descuentos, no le es fácil comprar los materiales escolares para su hijo

Cristian es padre de un chico de 10 años, que ingresa a cuarto grado, y cuenta que los aumentos los afectan a todos. "De hecho, nosotros tenemos descuentos acá como empleados pero igual se siente. Trato de llevarle cosas de acá y lo que encuentre que está barato, pero tampoco puedo llevarle lo mejor porque se me va un cuarto del sueldo", dijo.

"A pesar de los aumentos hay muchísimas opciones. Por favor, mamá, papá, a tomarlo con tranquilidad. Mi consejo es que vayan a la librería de su barrio, la de toda la vida, la de confianza, y vayan con tiempo para poder elegir y hacer una compra inteligente", indicó a Sputnik Daniel Iglesias, Presidente de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (Capla).

"No vayan con sus hijos porque con los pibes tienen que saber que la cuenta se incrementa; los chicos son mis mejores clientes en la góndola", recomendó el representante empresarial.

Iglesias indicó que hay que tener sentido común y cuidarse con los productos con licencias de marcas porque son más costosos que los neutros, aunque de la misma calidad. Dijo que nota cierto corrimiento a segundas marcas pero nada categórico, con algunos compradores que eligen modelos más económicos de las mismas marcas o opciones de menor volumen o cantidad. Pero aclaró que habrá que esperar a marzo para poder medir el impacto real en el consumo.

El presidente de la Capla anticipó a Sputnik que acordaron con la Secretaría de Comercio Interior el relanzamiento del programa 'Ahora 12 — Vuelta al cole', que permitirá financiar en 12 cuotas sin interés la compra de artículos de librería los días 21 al 24 de febrero y 28 de febrero al 3 de marzo.

"Vi muchos padres ya en tantos años de profesión que se quejan en la línea de cajas porque tienen que gastar 1.500 pesos [40 dólares] en útiles escolares que van a durar un año pero no tienen problemas en gastar 3.000 pesos [80 dólares] por mes en cigarrillos. 12 lápices de primera marca salen 70 pesos [2 dólares] y te duran todo el año, pero un café o una gaseosa te salen lo mismo y te duran 10 minutos", dijo Iglesias.

"Me parece que no corresponde decirle gasto a las compras de vuelta al colegio. En los países de primer mundo es una fiesta el regreso a clases y acá lo llamamos gasto. Si no invertimos en la educación de nuestros hijos cómo vamos a tener mejores generaciones de comerciantes, de profesionales, de policías, de dirigentes. Hay que cambiar un poquito el chip", dijo.