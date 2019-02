El ex alcalde de Londres acusa al Banco de Inglaterra de 'robar' el oro venezolano

LONDRES (Sputnik) — El presidente Nicolás Maduro debería considerar querellarse con el Banco de Inglaterra por el "robo" del oro venezolano que retiene en depósito y se resiste a devolver a Caracas, declaró a Sputnik Ken Livingstone, ex alcalde de Londres y ex diputado laborista.

"Es robo, es un delito y debería clasificarse de crimen; yo no soy abogado pero creo que el Gobierno venezolano debería considerar si es posible presentar un recurso legal contra el Banco de Inglaterra", sostuvo el curtido político.

Livinsgtone dirigió la alcaldía unitaria de Londres entre 2000 y 2008, tras décadas de trabajo como diputado en Westminster y al frente de la autoridad municipal abolida por Margaret Thatcher.

Le llamaban "Ken el rojo" por su apoyo a las causas progresistas y la amistosa relación personal y política que entabló con el presidente Hugo Chávez.

"Estados Unidos lleva socavando Venezuela desde que Chávez llegó al poder y sospecho que la mayoría de los problemas económicos derivan de ahí", denunció en conversación con esta agencia.

El ex parlamentario se ha alzado en defensa del Gobierno de Caracas desde que Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino del país sudamericano.

"La idea de que el líder de la oposición pueda anunciar que se ha convertido en presidente del país es ridícula", resaltó en declaraciones a Sputnik.

Livingstone instó a los venezolanos a respaldar al "presidente electo" frente a la "marioneta de EEUU".

"He visto golpes militares, pero no he visto una intentona golpista tan extraña", clamó.

"Imaginemos que Jeremy Corbyn anuncia que es el primer ministro del Reino Unido y demanda que se retire el poder a Theresa May", agregó en alusión al líder laborista y a la jefa del Gobierno británico.

El ex alcalde de la izquierda laborista está convencido de que Washington busca un cambio de gobierno que le permita "controlar el petróleo venezolano".

"Estados Unidos habla siempre de defender la democracia pero está constantemente derrocando democracias".

Livingstone dimitió del equipo de Corbyn por alegaciones de antisemitismo, pero sigue apostando por su viejo colega porque "si fuera primer ministro, estaríamos apoyando a Maduro y ayudando al pueblo venezolano".