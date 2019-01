Ecuador tiene identificadas fuentes para el 90% de sus necesidades de financiamiento

QUITO (Sputnik) — El Gobierno ecuatoriano tiene identificadas las fuentes para cubrir 90% de las necesidades de financiamiento de alrededor de 8.000 millones de dólares en 2019, y el FMI no está entre esas fuentes, aunque no se descarta un acuerdo si las condiciones internas lo permiten, afirmó el ministro de Finanzas, Richard Martínez.

"Tenemos identificadas fuentes de financiamiento, tanto internas como externas, por cerca del 90% de las necesidades de este año. (…) Tenemos ofertas en firme para el financiamiento que se activarán en función de las circunstancias", aseguró Martínez en conferencia de prensa.

El ministro añadió que entre esas opciones no está el FMI, pero sí otros multilaterales, lo cual no quiere decir que si Ecuador en un momento dado llega a un acuerdo con el FMI no vaya a recibir esos recursos.

Martínez aseguró que el gobierno de Lenín Moreno ha mantenido conversaciones con representantes de organismos multilaterales de crédito y que directores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) visitarán Ecuador para conocer los proyectos en los que se utiliza el financiamiento de esta entidad a Ecuador en materia de protección social, discapacidades, eficiencia energética, como también recursos para proyectos privados.

Con el FMI el gobierno ecuatoriano también tiene prevista una agenda de trabajo "intensa" en los próximos meses en la que se analizará un potencial financiamiento si las condiciones son favorables.

Dijo que seguramente el gobierno de Moreno deberá profundizar su programa económico en algunos aspectos, sobre la base de lo que sea "política y socialmente viable".

Calificó al FMI como "un socio estratégico" y dijo que la relación con este organismo debe reconstruirse "luego de años de maltrato" y de "desconfianza absoluta" durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

El ministro también informó que Ecuador cerró el 2018 con un déficit fiscal de 3.300 millones de dólares, frente al déficit de 6.000 millones de 2017.