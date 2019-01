Bolivia confía en vender más gas a Brasil pese a menor demanda de Petrobras

"Brasil es un país enorme, las relaciones comerciales como países y de las empresas son excelentes, no hay ningún problema", dijo Sánchez en una conversación con reporteros en Santa Cruz (este) en el marco de la firma de contratos de la petrolera estatal YPFB con proveedores de etanol.

El ministro respondió así a consultas sobre reportes de medios locales que dieron cuenta de un supuesto clima de incertidumbre entre las petroleras extranjeras que operan en Bolivia bajo contratos con YPFB.

"Por el contrario, en un clima de seguridad están acordadas y anotadas las inversiones (petroleras) para el 2019 y los años siguientes, por parte de YPFB y de todas las contratistas",, aseguró Sánchez.

Dijo que la progresiva suscripción de nuevos contratos de exportación de gas, con clientes privados brasileños es parte de la certeza que el Gobierno boliviano ofrece a los potenciales inversionistas extranjeros en el sector de hidrocarburos.

Sánchez confirmó que Petrobras ha propuesto a YPFB recudir en 50% sus compras de gas natural a partir de 2024, cuando debería entrar en vigencia un nuevo contrato multianual en vez del actual, que establece un máximo de 30 millones de metros cúbicos diarios (mmcd).

"Pienso que con Petrobras el nuevo contrato a partir de 2024 va a ser de alrededor de 15 mmcd, pero los privados van a comprarnos entonces unos 20 mmcd. Es decir que hoy estamos enviando máximo 30 mmcd y después será 35 mmcd", dijo.

El ministro confirmó que YPFB firmó a fines de 2018 seis acuerdos comerciales con consumidores privados de gas de Brasil y que está a punto de suscribir otros dos acuerdos, que le garantizarían la meta de 20 mmcd a partir de 2024.

Entre los clientes privados ya conseguidos por YPFB en Brasil figuran distribuidoras de gas, termoeléctricas y una petroquímica.

"Si bien las compras de la parte estatal (Petrobras) bajan a la mitad, la responsabilidad de la demanda brasileña pasará a los privados, ésa es nuestra garantía de mercado", insistió.

Agregó que los acuerdos con privados darán además a YPFB el acceso a negocios de distribución de gas a domicilio en varios estados brasileños, que aumentarán los ingresos de la petrolera boliviana.

Consultado sobre la caída de la demanda de gas de Brasil y Argentina en los últimos meses de 2018, inclusive por debajo de los mínimos contractuales, Sánchez explicó que se trata de un "fenómeno estacional" que no exime a ambos países de pagar eventuales penalidades en aplicación de una cláusula "take or pay".

Con ambos países, dijo, YPFB negocia actualmente un programa anual de "nominaciones" (fijación diaria de demanda) que dé más seguridad el negocio de compraventa de gas.

Las exportaciones de gas a Argentina y Brasil son una de las principales fuentes de divisas de Bolivia y alcanzaron en 2018 un valor superior a los 2.000 millones de dólares.