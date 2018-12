¿Qué hace falta para hacerse rico?

Según Sarah Stanley Fallaw, coautora de 'The Next Millionaire Next Door: Enduring Strategies for Building Wealth' ('El próximo millonario de al lado: estrategias duraderas para crear riqueza') y directora de investigación del Affluent Market Institute, lo que hace falta son resistencia y perseverancia.

Fallaw estudió más de 600 millonarios en Estados Unidos entre 2015 y 2016 y llegó a conclusiones sorprendentes.

"Para crear riqueza, para montar su propio negocio, para ignorar a los críticos, a los medios de comunicación y a los vecinos, usted debe tener la resolución de seguir persiguiendo sus metas más allá del rechazo y el dolor", escribió Stanley Fallaw.

"Los millonarios y otros estadounidenses económicamente exitosos que buscan trabajo por cuenta propia, deciden ascender en la escala corporativa, o se esfuerzan por crear un estilo de vida de independencia financiera temprano, lo hacen empujando perpetuamente", agregó.

En el libro se cita el ejemplo del multimillonario Alan DeMarcus, quien comenzó su camino laboral en el negocio de su tío a la edad de 14 años e incluso dejó la universidad para trabajar.

La compañía quebró, pero Alan tuvo suficiente resistencia y perseverancia para construir su propio negocio exitoso en plena recesión de 2008. Finalmente vendió el negocio, y hoy vale entre 8 y 10 millones de dólares.

Por ejemplo, JP Livingston, quien se jubiló a los 28 años con una cuenta de ahorros de más de 2 millones de dólares, vivía de una manera muy económica ahorrando el 70% de su sueldo neto. A pesar de que sus ingresos aumentaban cada año, no sucumbió a la inflación del estilo de vida, sino que sólo ahorró más dinero.

Sobrevivir a los altibajos de crear su propio negocio requiere mucha resistencia y perseverancia, según Thomas Corley, un investigador que también estudió a los millonarios autodidactas.

Pero estas cualidades no son "para los débiles de corazón", según Stanley Fallaw. La clave para volverse resistente es analizar cada experiencia dura considerando cómo el revés puede resultar ser algo bueno y lo que uno puede hacer para que eso suceda.