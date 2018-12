"Hemos perdido miles de millones de euros por las sanciones, es absurdo avanzar en esta dirección"

Sputnik habló de estos temas con Gianluca Savoini, presidente de la Asociación Lombardía-Rusia.

También te puede interesar: "Espero que sea nuestra última visita a Rusia bajo las sanciones"

— ¿Qué resultado espera usted de la nueva visita de Putin a Italia, que esta vez tendrá lugar en un entorno internacional muy tenso?

© Sputnik / Mikhail Klimentiev Italia: las sanciones son un instrumento que hay que dejar atrás

— La visita de Putin será muy importante precisamente porque tendrá lugar en una atmósfera de absurda confrontación entre la UE y Rusia. La situación no fue creada por los europeos, sino por las élites mundiales que controlan la mayoría de los gobiernos europeos. Los ciudadanos europeos no están en contra de Rusia a pesar de las noticias falsas que muchos medios de comunicación están inventando. Como jefe de la Asociación Lombardía-Rusia y miembro del partido Liga Norte, espero que después de la reunión de Putin con el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, en octubre, la visita del mandatario ruso a Italia contribuya a fortalecer la amistad histórica entre nuestros dos países.

— Italia sigue siendo uno de los socios comerciales y económicos más importantes de Rusia en Europa. ¿Cree que durante esta visita se firmarán acuerdos comerciales, dado que el Consejo italo-ruso de cooperación económica, industrial y financiera se reunió en Roma el 17 de diciembre?

— No puedo decir nada todavía porque no sé nada. Sin embargo, normalmente, al final de las cumbres se firman acuerdos comerciales y económicos, y sabemos que Rusia siempre ha sido uno de los principales socios comerciales de Italia fuera de la UE. Este año, durante la visita de Conte a Moscú ya se firmaron importantes acuerdos entre Italia y Rusia.

— La UE ha prorrogado recientemente las sanciones contra Rusia por seis meses más. ¿Cree que Moscú todavía puede contar con Italia en este difícil asunto? ¿Podrá el actual Gobierno italiano conseguir que se levanten las sanciones?

— El hecho de que las sanciones estén causando un enorme daño a la economía italiana es destacado por muchos analistas y empresarios conocidos en Italia. Por ejemplo, el presidente de Confindustria Rusia —una asociación que representa los intereses de los empresarios italianos en Rusia—, Ernesto Ferlenghi, mencionó recientemente que cada día Italia pierde 7 millones de euros debido a las sanciones. Todos los días.

Más sobre esto: Italia pierde 7 millones de euros cada día por las sanciones antirrusas

© AP Photo / Evan Vucci Italia está abierta al diálogo con Rusia pero considera "impensable" levantar sanciones

Desde el 2014, ya hemos perdido miles de millones de euros, y sería absurdo seguir avanzando en la misma dirección. Recientemente he asistido a varias conferencias políticas en Alemania, y los empresarios alemanes también están en contra de las sanciones contra Rusia. Lo mismo ocurre en Francia, Austria, Hungría. Me gustaría entender quién se benefició realmente de estas sanciones. ¿Se ha resuelto la cuestión ucraniana? No lo creo. Obviamente, estas sanciones benefician a los grupos internacionales que quieren ganar dinero con la situación. Resulta que las sanciones están motivadas por intereses puramente económicos pero el pretexto es político.

Si en las elecciones europeas de mayo los populistas y los soberanistas obtienen la mayoría, las sanciones se van a levantar porque por fin habrá fuerzas políticas en el poder defendiendo los intereses nacionales de los países europeos y no los intereses de los grupos de presión bancarios y las empresas financieras internacionales, como Emmanuel Macron, Angela Merkel, Theresa May y sus partidos.

— ¿Cree que la visita del presidente ruso dará un nuevo impulso al desarrollo de las relaciones de Italia con Rusia y las relaciones entre Rusia, la UE y Estados Unidos? ¿Podrá Italia mediar entre Rusia y Estados Unidos?

— Cada vez que Trump intenta mejorar las relaciones con Rusia, es declarado un peón de Russiagate (se trata de las constantes acusaciones de que Trump ganó las elecciones presidenciales gracias al apoyo desde Rusia). Los lobbies económicos que han gobernado el mundo desde la caída del Muro de Berlín no quieren perder su poder y harán todo lo posible para impedir el desarrollo de Oriente. Sin embargo, estoy seguro de que el antiguo sistema se derrumbará y veremos una nueva era de cooperación entre Europa y Rusia.

De hecho, Italia podría convertirse en un actor importante en un futuro próximo. En el 2002, el entonces primer ministro italiano Silvio Berlusconi ya lo intentó con las negociaciones entre Vladímir Putin, George Bush y la OTAN. Fue entonces cuando se creó el Consejo Rusia-OTAN. Creo que la OTAN debería prestar atención a las regiones del sur y no a Rusia, porque la principal amenaza para nuestra civilización cristiana es el terrorismo islámico.

Interesante: Rusia, dispuesta a dialogar con la OTAN para evitar incidentes y aliviar las tensiones