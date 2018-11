EEUU, incapaz de ejercer presión incondicional sobre China

En su reciente informe de 525 páginas que presentará al Congreso de EEUU, el organismo insta a que los legisladores estadounidenses amplíen las medidas para contener la "expansión global" de China, algo que según el ente pone en peligro la seguridad nacional y los intereses económicos de EEUU y sus aliados.

© AP Photo / Charles Dharapak La discordia con EEUU apenas afecta el comercio exterior chino

Según el documento, Pekín intenta cambiar el orden mundial para promover sus intereses. Los autores del informe también recomendaron que los congresistas establezcan un fondo de ayuda a los países que constituyen un "blanco" de la presión económica y diplomática de Pekín, en particular, los de la región de India-Pacífico, además de una fundación que intente neutralizar la influencia china en el extranjero.

Sin embargo, los autores del informe solo visitaron Japón y Taiwán en el marco de su investigación, ya que no consiguieron obtener el visado chino.

Por su parte, Pekín calificó de "infundadas" y "tendenciosas" las acusaciones de la comisión.

Más: "EEUU y China deben buscar solución a sus conflictos por medio del diálogo"

Según declaró a Sputnik el experto Li Kai, de la Universidad de Finanzas y Economía Shanxi, el informe no es "más que un ejemplo de la demonización de China por Occidente. Independientemente de lo que haga China, Occidente lo percibe como un plan siniestro", explicó. El especialista subrayó que la iniciativa estadounidense carece de "lógica y racionalidad".

Li Kai recordó que la idea de Pekín para promover la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda se debió a un exceso de capacidad dentro del país, en particular, en el ámbito de las infraestructuras, de modo que el país asiático intenta exportar sus capacidades industriales a otros países.

"Las capacidades excesivas internas de China son algo que necesita la mayoría de los países en desarrollo. Y si algunos estados carecen de fondos, Pekín también puede concederles préstamos. Es una estrategia beneficiosa para todos", explicó.

El 13 de noviembre, el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, declaró que China corre el riesgo de enfrentar una nueva guerra fría con EEUU y sus socios si no realiza un cambio en el curso de sus "actividades económicas, militares y políticas".

"Creo que mucho dependerá de Argentina. La aptitud del presidente es que queremos asegurarnos de que sepan dónde estamos, qué estamos dispuestos a hacer, para que lleguen a Argentina con propuestas concretas que aborden no solo el déficit comercial que enfrentamos… Estamos convencidos de que China sabe cuál es nuestra postura", afirmó.

Anteriormente, los senadores estadounidenses Marco Rubio y Chris Coons enviaron una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, y el secretario de Defensa, Jim Mattis, en la que expresaron su preocupación por la posibilidad de que China obtenga el control de una terminal portuaria en Yibuti, en el mar Rojo, algo que aumentaría aún más la influencia del país asiático en la región.

Además: ¿La guerra comercial entre China y EEUU se está volviendo nuclear?

Según explicó el experto del Instituto de Estudios Estratégicos de Rusia, Mijaíl Beliáev, no es más que un ataque informativo por parte de EEUU en un intento de contrarrestar la creciente influencia de China en el mundo.

"China se está desarrollando de una manera muy rápida y no oculta sus intenciones de incrementar su influencia en el mundo, algo que es motivo de preocupación para EEUU. No obstante, ya llegaron a un punto de no retorno", indicó.

De acuerdo con el analista, Washington intenta hacer frente a los éxitos de Pekín en los ámbitos de economía e infraestructuras. Por su parte, China ha fortalecido su potencial de desarrollo y ahora es uno de los países líderes en materia de finanzas y altas tecnologías.

EEUU "tendrá que aceptar" el hecho de que pronto podría convertirse en un aliado "en pie de igualdad" de China, además, corre el riesgo de "perder su dominio" en la escena mundial.

Más del asunto: China no busca minimizar el intercambio comercial con EEUU