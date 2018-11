Vano intento: "Trump no podrá equilibrar el mercado petrolero, está fuera de su control"

Al mismo tiempo, el presidente iraní, Hasán Rohaní, afirmó que Teherán continuará vendiendo petróleo a pesar de las sanciones.

Sputnik discutió la situación actual en el mercado del petróleo, así como las sanciones contra Irán con Hafez Abdo, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Sheffield, Reino Unido.

Sputnik: Desde su punto de vista, ¿Irán podrá mantener las exportaciones de petróleo pese a las sanciones de Estados Unidos?

Hafez Abdo: Hasta cierto punto, sí, Irán podrá exportar parte de su petróleo, especialmente a Rusia y Turquía, pero a la larga tendrán problemas, porque las sanciones afectarán al sector financiero iraní. Esto influirá en la inversión en toda la industria del petróleo y el gas, donde la producción y el suministro van a sufrir.

Sputnik: Teherán ha declarado que las sanciones de EEUU no solucionarán el problema del desequilibrio del petróleo en el mercado, ¿qué opina al respecto?

Hafez Abdo: En primer lugar, crearon una especie de tensión entre ellos y su aliado más fuerte, Arabia Saudí, cuando tuvieron ese problema con la desaparición del periodista saudí en Turquía. Estados Unidos intervino de manera significativa y severa en esa historia y eso creó tensión entre ambos.

Me parece que Arabia Saudí está empezando a preguntarse si los estadounidenses son sus verdaderos aliados y si tienen que escuchar lo que dicen y obedecer las órdenes estadounidenses en términos de suministro.

Los estadounidenses […] esperaban que Riad compensara la escasez en el suministro internacional de petróleo. Sin embargo, debido a ese problema que Estados Unidos creó para sí mismo sin una buena razón sacudiendo la confianza entre él y Arabia Saudí, ahora no puede contar mucho con los saudíes para compensar la carencia en el mercado.

Esta es la razón por la que hemos visto lo que se esperaba de la Administración Trump, al decir que ocho países pueden comerciar con Irán. Regresaron y permitieron que Irán vendiera petróleo a ocho países, pero, sin embargo, a largo plazo, esto afectará el suministro iraní a ciencia cierta.

Lo que estoy tratando de decir es que EEUU y la Administración Trump no pueden equilibrar el mercado petrolero internacional, está fuera de su control. […] Si las sanciones fueran lo suficientemente fuertes y severas para no permitir que Irán vendiera su petróleo, los precios del petróleo probablemente serían de 300 o 400 dólares por barril y Estados Unidos lo sabe, por lo que quería crear una especie de equilibrio en el mercado y la única manera es que los iraníes vendan su petróleo.

Sputnik: Funcionarios iraníes prometieron una fuerte respuesta a las sanciones de EEUU, incluso oímos que algunos funcionarios amenazaron con bloquear el Estrecho de Ormuz. En su opinión, ¿cómo respondería Teherán?

Hafez Abdo: Los iraníes están impotentes en este momento, probablemente estarán tratando de enviar una señal de que Europa todavía está detrás de ellos, pero en caso de conflicto, los europeos apoyarán a los estadounidenses. No estoy seguro de que alguno de los países europeos vaya a romper su relación política, económica y social con Estados Unidos debido a Irán.

Sputnik: Los precios del petróleo se recuperaron ante los informes de que Rusia y Arabia Saudí están discutiendo recortes en la producción de petróleo de 2019. En su opinión, ¿qué tan duradera será esta tendencia?

Hafez Abdo: La relación entre Arabia Saudí y Estados Unidos está un poco afectada en este momento. Los funcionarios saudíes están intentando enviar señales a los estadounidenses de que se están poniendo de acuerdo con Rusia, lo que Estados Unidos nunca querría ver.

No creo que Riad vaya a estar de acuerdo con Rusia en ningún objetivo o meta que a Estados Unidos no le guste […] No veo una conexión fuerte entre los saudíes y los rusos y un divorcio político entre los saudíes y los estadounidenses, eso nunca sucederá, en mi opinión.

Sputnik: ¿Puede darnos su pronóstico a corto plazo sobre los precios del petróleo?

Hafez Abdo: Los precios del petróleo seguirán subiendo, teniendo en cuenta que estamos entrando en invierno, la temporada de vacaciones acaba de comenzar, hay menos uso de petróleo y gas en todo el mundo, por lo que es natural esperar que los precios del petróleo se desaceleren un poco. Pero en el mediano plazo, los precios del petróleo alcanzarán los 100 dólares por barril o un poco más.

Sputnik: ¿Cree que Europa continuará apoyando a Teherán y se distanciará de Estados Unidos?

Hafez Abdo: Esto puede suceder solo para tratar de mejorar la situación económica, sin embargo, no veo a Europa diversificando su relación económica o política con Irán de ninguna manera […] Sin embargo, cuando llegue el momento, creo que Europa no apoyará a Irán a costa de su relación con Estados Unidos.