Alimentos, construcción, energía: claves para el comercio de México y Rusia (fotos)

Para los empresarios mexicanos, las áreas principales de interés comercial a profundizar con sus pares de la Federación Rusa son la industria agroalimentaria, la construcción, la ingeniería química y la energía, según dijo a Sputnik Américo Alatorre, presidente del Consejo Empresarial Internacional de Enlace con la Comisión Económica Euroasiática.

"Tenemos mucha confianza en esta misión. Calculamos que la aceptación de parte de los empresarios va a ser muy buena. Nuestra idea es que se abra el mercado totalmente, es el momento oportuno y las condiciones están dadas para que así sea", dijo Alatorre a Sputnik. El empresario relativizó el peso actual de Estados Unidos en la economía mexicana, a pesar de su influencia histórica y territorial, al compartir una frontera de 3.000 kilómetros.

"Eso no significa que no se apliquen las condiciones de un mundo global. En este momento nosotros estamos enviando a través de la Cámara Binacional productos de México a Rusia y no tenemos problema ni con los barcos ni con los aviones", agregó.

El presidente del Ceie-eec contó que en septiembre abrieron un Centro de Negocios y Exposiciones Permanente de México en Moscú en FoodCity, el complejo comercial más grande y moderno del mundo para la venta al mayoreo y menudeo de productos agroalimentarios, del que participan 1700 empresas mexicanas.

"Hemos elaborado este proyecto como organismos empresariales, hemos tenido apoyo de ambos países pero es la iniciativa privada la que está haciendo las inversiones", agregó Alatorre a Sputnik.

Otro de los pioneros en establecer la relación entre los Estados Unidos mexicanos y la Federación Rusa fue José Carral Escalante, uno de los oradores que abrió la reunión de la misión empresarial organizada por el Centro Ruso de Exportación, un instituto estatal para promover las exportaciones de Rusia.

Carral es presidente del Comité Empresarial México-Rusia del Consejo Mexicano de Comercio Exterior y Tecnología y es empresario de Mex Fresh, una empresa de exportación de frutas y hortalizas mexicanas.

"No hemos aprovechado todo lo que la historia y las buenas relaciones de México con la Federación Rusa, hay muchísimo más que hacer. No le hemos dado el grado de importancia y de oportunidad que tiene", dijo Carral a Sputnik.

El veterano empresario relató que llegó a Rusia por primera vez a fines de la década de 1960 y que acompañó luego a tres de los presidentes mexicanos en sus giras a la antigua Unión Soviética. Lo hizo con los presidentes Luis Echeverría 1970-1976), José López Portillo (1976-1982) y Vicente Fox (2000-2006).

Hay áreas de comercio e industria que son verdaderamente importantes para México y Rusia. En energía todavía podemos aprender muchísimo de su experiencia. Por otra parte, creo que las empresas mexicanas ni siquiera exploran la oportunidad de entrar a ese país", sostuvo.

Además de la influencia estadounidense, la lejanía territorial fue el principal factor para explicar la distancia entre los empresarios de uno y otro lado, aunque Carral señaló que México empieza a "exportar frutas y legumbres frescas con mayor intensidad".

"En el área cultural, Rusia tiene mucho que ofrecer. El museo Hermitage [San Petersburgo] es uno de los más completos y ricos del mundo y aquí no se lo conoce", dijo Carral. Por eso su principal preocupación es una mejora en la conectividad aérea que además del intercambio comercial, facilite la actividad turística entre ambos países. En ese rubro estuvo presente Luis Ramos, director ejecutivo de Aerocharter, empresa especializada en brindar atención y servicios aéreos a líneas extranjeras en México. Como tal, representa a un par de empresas rusas, Volga-Dnepr Air Bridge Cargo y Cargo logic, una aerolínea inglesa de capital ruso.

"Hemos comenzado operaciones para volar directo de México a Rusia y lo que queremos de este evento es conectar a los empresarios y productores mexicanos con compradores de Rusia y viceversa", dijo el directivo a Sputnik en entrevista.

Sostuvo que en los últimos cuatro años ha venido incrementándose el tráfico entre ambos países,facilitado por los acuerdos comerciales y por la decisión tomada por ambos Gobiernos en 2015 de fortalecer los lazos.

Estuvo también Carlos Rello Lara, director general de Laboratorios de Biológicos y reactivos de México, una empresa paraestatal propiedad mayoritaria del Gobierno Federal, que se dedica a la producción y comercialización de vacunas y al manejo de los medicamentos esenciales y reactivos médicos que requiere el sistema de salud público.

"Hace unas semanas estuve en Moscú con motivo de una exposición de alimentación World Food, un gran evento que se llevó a cabo en la sala de exposiciones de Moscú", relató a Sputnik y agregó que regresó muy impresionado "por el orden, el respeto y la limpieza que hay en todas las ciudades rusas y del cariño y amistad que tienen con los mexicanos", dijo.

"Es importante para los mexicanos tener la posibilidad de diversificar mercados, de enlazar más nuestra amistad con nuestros hermanos rusos y que día a día podamos conocernos mejor, aprender su idioma, sus costumbres, gustos y poder enviar lo mejor de México para que lo puedan disfrutar", agregó.

Hubo otras autoridades del Gobierno mexicano presentes en la misión empresarial. Estuvieron los representantes de la secretaría de Agricultura y de Relaciones Exteriores, que se reunieron con el viceministro de Industria y Comercio de la Federación de Rusia, Alexéi Grúzdev, con el embajador Víktor Koronelli y con el director general de Pro-México, Paulo Carreño, responsable de la agencia estatal mexicana dedicada a la promoción de la inversión extranjera directa.