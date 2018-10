4 razones por las que el acuerdo USMCA perjudica a México

El tratado comercial USMCA (Acuerdo Estados Unidos, México, Canadá, por sus siglas en inglés) no es favorable para México, aseguró a Sputnik el economista David Lozano, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional.

"A pesar de que el Gobierno mexicano actual y el entrante digan que este acuerdo tiene buenas expectativas a mediano y a largo plazo para México, no es cierto", señaló. Para Lozano, el acuerdo de comercio no es único e innovador, como sostuvo Donald Trump, promotor del mismo: "Es convencional, establece medidas comunes de intercambio comercial que ya se tenían desde antes del Tratado de Libre Comercio", afirmó. "El Gobierno mexicano ha estado planteando, por una cuestión política y mediática, que el acuerdo tiene beneficios, pero no es cierto", enfatizó Lozano.

Sobre los perjuicios para las otras dos economías que acordaron el USMCA, señaló:

Las condiciones puestas al acero dejan a México en posición vulnerable. "Los aranceles y el cobro de cuota a las exportaciones mexicanas impuestos desde junio, han disminuido las exportaciones de acero y han aumentado la importación de metal norteamericano en el país. Le sale a México más caro vender su propio acero, que comprarlo a EEUU y es ridículo porque México estaba teniendo ganancias en este rubro, incluso un remanente por la venta de acero a EUA y ahora ya no tenemos nada", explicó.

Tanto Canadá como México salen desfavorecidos por el aumento de porcentajes de la regla de origen en el sector automotriz, particularmente en el sector manufacturero de pequeña escala, las armadoras.

El sector agropecuario es el gran flanco abierto para la economía mexicana: "No tenemos en realidad un acuerdo comercial para el sector agropecuario, quedan las cosas como estaban anteriormente pero no hay un acuerdo real que beneficie a los productores y exportadores mexicanos del sector".

En el caso de la industria farmacéutica que otorgó 10 años de monopolio a las empresas estadounidenses en las patentes de medicinas y técnicas médicas: "México quedó en cero, todo se lo llevaron EEUU y Canadá. Estas medidas van a afectar al resto de América Latina, porque van a encarecer la venta de productos farmacéuticos en todo el continente", sostuvo.

Estas desventajas pronto se replicarán en el resto de los países de Centro y Sudamérica que mantienen relaciones comerciales con Estados Unidos, agregó el experto. Además, el nuevo acuerdo comercial limita la entrada de capital asiático y europeo al sector tecnológico de pequeñas manufacturas. Todo esto le da a Estados Unidos un peso que estaba perdiendo, a la vez que promueve "una posición de chantaje a otros bloques económicos, totalmente ventajosa", analizó.

Para Lozano, la clave para entender por qué México y Canadá aceptaron condiciones desfavorables en el acuerdo, está en la forma en la que se realizó la negociación: "Lo que hizo el Gobierno mexicano negociando por separado fue poner en desventaja tanto a los intereses de Canadá como a los de México. El hecho de negociar de esa manera tuvo como consecuencia que Canadá no pudiera presionar más a EEUU, y cedió".