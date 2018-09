"Las consecuencias serán colosales": Rusia responde al posible bloqueo marítimo de EEUU

Las consecuencias de que EEUU bloquease las rutas marítimas en Oriente Medio para no permitir a Rusia vender sus recursos energéticos en la región serían colosales, advierte el vicepresidente del Comité de Defensa y Seguridad del Consejo de la Federación de Rusia, Frants Klintsévich, en una entrevista con la agencia RiaFan.

"De llegar a ese escenario, se emplearán recursos militares, una gran cantidad de buques de guerra. Eso desembocará inevitablemente en un conflicto, estoy seguro. Este tipo de acciones no lo determinan las leyes del derecho internacional y, por tanto, las consecuencias serán colosales", ha advertido Klintsévich.

El senador también ha criticado que fuese el secretario del Interior estadounidense, Ryan Zinke, quien amenazase a Rusia con un bloqueo marítimo en Oriente Medio, ya que "este tipo de temas no es competencia del Departamento del Interior". Ha insistido también en que una medida así puede acabar convirtiéndose en un serio conflicto entre dos superpotencias nucleares.

Sin embargo, ha dicho estar seguro de que EEUU no llegará hasta ese extremo y de que las declaraciones de Zinke en The Washington Examiner no tienen otra finalidad que la de "ganar puntos políticos" de cara a las próximas elecciones al Senado de EEUU del 6 de noviembre.

En cualquier caso, ha querido advertir de que es necesario que Rusia responda a las declaraciones de Zinke.

"Al fin y al cabo, con sus palabras ha intentado amenazar la seguridad económica de nuestro país. Rusia posee toda la fuerza y todos los medios necesarios para no permitir que se dé ese escenario, independientemente de quién y de cómo quiera llevarlo a la práctica. No le aconsejamos a nadie que dé ese paso. Lo único que aconsejamos es que los políticos del nivel de Zinke tengan más cuidado con sus palabras", ha advertido Klintsévich.

Unas palabras con las que el secretario del Interior quiso manifestar la determinación de Estados Unidos a evitar que Rusia venda su petróleo y su gas a terceros países —entre ellos, también, a los de la Unión Europea— ya que "la economía de Rusia depende de su habilidad para vender energía", ha explicado en The Washington Examiner.