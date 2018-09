Economista: recesión de Argentina durará más de un año en el mejor de los casos

"El escenario más optimista es una recesión superior a un año", sostuvo la experta, fundadora del portal Economía Femini(s)ta y autora de un libro del mismo nombre.

Se pueden distinguir tres políticas económicas: la fiscal, la monetaria y la cambiaria, ilustró D'Alessandro.

En cuanto a la fiscal, el Gobierno "está atado de manos porque se comprometió a tener déficit cero para 2019", recordó.

La inflación acumula un 24,3% en lo que va de año, por lo que el Ejecutivo recaudará más vía impuestos mientras que reducirá gastos al congelar las partidas presupuestarias y eliminar algunos subsidios.

Tampoco se impulsará ninguna política monetaria dado que no habrá emisión de dinero hasta junio de 2019, de acuerdo a lo anunciado por el nuevo presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Guido Sandleris.

"Esa decisión en el contexto actual va a generar una recesión más profunda de la que esperábamos", manifestó la economista.

En el escenario más optimista, "producto de la recesión por esta sequía de la oferta monetaria, no habrá dinero circulando, no habrá presiones de los precios, y no tendremos tanta inflación", explicó.

Pero no debe olvidarse que la restricción monetaria provoca el aumento de la tasa de interés, la cual ya supera en algunos casos el 65%, por lo que "la inversión privada no ofrecerá una gran salida interna".

Al mismo tiempo, se verá perjudicada el 95% de la estructura empresarial del país, compuesta por pequeñas y medianas empresas que tendrán menos capacidad de compra, de modo que también se afecta la actividad productiva, de acuerdo a D'Alessandro.

Política cambiaria

En cuanto a la política cambiaria, el Banco Central estableció un margen de flotación del dólar que se situará entre los 34 y los 44 pesos.

La entidad sólo intervendrá en el mercado cambiario si el dólar sale de esos márgenes.

Si supera los 44, la autoridad monetaria informó que podrá utilizar 150 millones de dólares diarios para contener el dólar.

"Este es otro problema, porque están haciendo que el mercado decida hasta dónde puede sostenerse el tipo de cambio", comentó D'Alessandro.

En resumen, "el equipo económico del Gobierno no hará nada y esperarán a que los mercados sean amigos", resumió la especialista.

Sin aciertos en tres años

En este contexto, el Gobierno considera "que el enemigo principal es la inflación, y que esa causa era la emisión monetaria, pero hace tres años que vienen diciendo que la inflación es un fenómeno monetario, y sin embargo no han conseguido ningún resultado", contextualizó.

"Ellos actúan pensando en que la realidad es un manual de texto de una clase macroeconómica, pero a lo largo de su historia, Argentina muestra que no sigue la lógica de los modelos con los que analizan la realidad", consideró.

El propio titular del BCRA habló esta semana de "un ancla nominal" con la esperanza de que adelantar todas las medidas que pueda tomar el Gobierno "dé certidumbre a los mercados y los hagan reaccionar de tal manera", observó la economista.

"En Argentina hay bastante trauma con el dólar en una sociedad que tiene muy dolarizado su pensamiento a raíz de la hiperinflación que atravesó en 1989 y el corralito de 2001, por lo que tiende a no confiar en los que lo gobiernan y refugiarse en dólar" razonó.

Hay ciertos indicadores que podrían ser positivos, como una mejor cosecha que reanime el complejo agroexportador (después de una enorme sequía que afectó la producción este año), una mejora en los números económicos de Brasil, principal socio comercial de Argentina, y una estabilidad en el mercado propiciada por los fondos de inversión.

"Con eso la parte financiera podría estar cubierta, pero en todo caso, estamos hablando de una restricción económica muy grande con un Gobierno que falló todos sus pronósticos", concluyó D'Alessandro.

Mientras la deuda externa creció un 27,4% en el último año, la pobreza también aumentó hasta alcanzar al 27,3% de la población, lo que equivale a que casi 749.000 personas no tienen las condiciones necesarias para vivir de manera digna en un país de 44 millones de habitantes.