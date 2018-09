Mecanismo de pago para eludir sanciones de EEUU contra Irán se crearía en un par de años

"Las sanciones simplemente impulsaron la búsqueda de un nuevo sistema de pago eficaz e independiente de todos, el proceso, creo, tomaría unos dos o tres años", dijo Kraini al destacar que el sistema financiero mundial ya no cumple con los requisitos de muchos países incluso aunque EEUU no hubiera introducido sus sanciones y no amenazara con ellas.

Además señaló que el mecanismo financiero para eludir las sanciones tiene que crearse algún día y ese tema, entiende él, se debatirá en breve en la ONU.

© REUTERS / Shannon Stapleton Discurso de Trump en la Asamblea General de la ONU

Según Kraini, el plan para realizar transacciones financieras con Irán transformaría el sistema financiero global.

El experto considera que las sanciones de EEUU socavan la confianza en su divisa e impulsan buscar otras opciones.

Los participantes del pacto nuclear conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) —Rusia, Reino Unido, Francia, Alemania, China, Irán y la UE— dijeron en su declaración conjunta aprobada el 24 de septiembre al término de su reunión celebrada a nivel de cancilleres en los márgenes de la Asamblea General de la ONU que la UE creará un mecanismo para realizar transacciones financieras con Irán para eludir las sanciones estadounidenses.

Las partes también reafirmaron que defenderán a las compañías que tienen negocios con Irán de las sanciones estadounidenses secundarias.

Irán, seis mediadores internacionales (Rusia, EEUU, Reino Unido, China, Francia y Alemania) y la UEen 2015 el PAIC, que establece limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

En mayo pasado, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció la retirada de su país del PAIC.

El 7 de agosto Washington restableció las sanciones contra el sector automotor de Irán, su comercio en oro y metales preciosos, así como las relacionadas con el rial iraní.

En noviembre deben volver a entrar en vigor las demás sanciones que habían sido suspendidas por EEUU en el marco del PAIC.

Los demás signatarios del pacto reafirmaron su adhesión al acuerdo y coordinan los esfuerzos para salvaguardarlo.