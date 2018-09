¿Por qué China es clave para la recuperación económica de Venezuela?

"Los aspectos económicos entre China y Venezuela son claves para la recuperación, pero también las políticas de seguridad y de Estado, la política de ambos países es de diplomacia para la paz y para la autodeterminación de los pueblos", dijo Boza, que conduce el programa "Boza con Valdez" en el canal estatal Venezolana de Televisión.

Tema relacionado: China intenta reducir la influencia de EEUU en América Latina gracias a… ¿Nicolás Maduro?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, visitó China el pasado día 14 para participar en la clausura de la XVI Comisión Mixta de Alto Nivel y destacó la firma de 28 acuerdos en las áreas de petróleo, minería, economía, seguridad, tecnología y salud, con el objetivo de enfrentar la difícil situación económica que soporta su país.

La Franja y la Ruta

Caracas también decidió integrarse a la iniciativa china denominada La Franja y la Ruta, un proyecto global de inversión en infraestructuras del país asiático, al que también se asoció Uruguay.

© REUTERS / Handout/Miraflores Palace Por qué China apuesta por la alianza estratégica con Venezuela

Las Nuevas Rutas de la Seda, como se conoce este proyecto, son consideradas por algunos economistas como el "Plan Marshall de China".

Boza señaló que no son proyectos comparables desde ningún ángulo, y recordó que Estados Unidos usó el Plan Marshall (1947) para "aprovecharse de los países europeos que habían quedado devastados tras la Segunda Guerra Mundial, y no todos los pueblos recibieron recursos; en sí los recursos los recibieron las empresas trasnacionales norteamericanas y fue un pagarse y darse el vuelto".

Boza, asesor del Gobierno venezolano, indicó que Pekín tiene una forma absolutamente distinta de relacionarse a la de Washington.

Más: Autoridades venezolanas reciben a representantes de la corporación china de petróleo

"China no es como EEUU, no es una potencia agresiva, no ha invadido a ningún país, no ha impuesto condiciones en términos coercitivos, sino que (la suya) es una relación, como bien lo dijo el presidente, (que sigue) la doctrina de la comunidad del destino común de la humanidad, que implica el respeto de la soberanía", subrayó.

Crudo para pagar la deuda

La nación asiática es la principal acreedora de Venezuela.

© REUTERS / Miraflores Palace Maduro: China y Venezuela tienen relaciones ejemplares

En los últimos 10 años, le ha aprobado créditos por más de 50.000 millones de dólares, de los cuales Venezuela adeuda unos 21.000 millones dólares, de acuerdo a reportes del Fondo Chino, reseñados por la prensa nacional.

Boza recordó que Venezuela paga a China con su producción petrolera, e inicialmente (en 2007) se estableció que enviaría como pago 100.000 barriles diarios, y que para 2016 el pago mensual era de 500.000 barriles, según datos oficiales.

Se desconoce cuál es la cantidad acordada actualmente para pagar la deuda.

Más: Venezuela y China: una alianza económica con miras a un destino común

De acuerdo a lo establecido en el convenio entre ambos países, China pagaría a Venezuela cualquier excedente de crudo que adquiera por encima de las cuotas establecidas para cobrarse la deuda contraída por Caracas.

© REUTERS / Miraflores Palace Maduro: todo el dinero que China ha prestado a Venezuela se paga con petróleo

La producción de crudo de Venezuela viene descendiendo desde hace dos años.

Entre julio y agosto de este año pasó de 1,44 millones de barriles a 1,23 millones de barriles por día de acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

Maduro dijo que su objetivo es incrementar la producción petrolera en los próximos 12 meses, con apoyo chino, para despachar a ese país un millón de barriles diarios de crudo.