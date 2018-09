Irán afirma que no se retirará del PAIC mientras que pueda vender petróleo

MOSCÚ (Sputnik) — Irán no abandonará el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) mientras que pueda vender el petróleo, declaró el viceministro de Relaciones Exteriores iraní para asuntos políticos, Abás Araqchi.

"Mientras que podamos vender petróleo estará en nuestros intereses permanecer en el PAIC", dijo citado por Tasnim.

Araqchi señaló que Irán ya había expresado claramente a los europeos que si sus principales intereses referentes al PAIC, en particular la venta de petróleo, no se conservan, la permanencia en el marco del acuerdo no le traerá beneficio alguno.

Asimismo, el diplomático pidió a los miembros europeos del pacto nuclear que cumplan sus promesas sobre contramedidas a las sanciones estadounidenses contra Irán hasta el 4 de noviembre, señalando que cualquier acción tomada por los europeos tras este día será inútil.

El segundo bloque de sanciones estadounidenses contra Irán debe entrar en vigor el 5 de noviembre.

Estas restricciones se aplicarán, en particular, al sector energético de Irán, pero Araqchi admitió que los suministros de petróleo podrían continuar después del 4 de noviembre, a pesar de la imposición de sanciones, en este caso Irán continuará trabajando dentro del marco del PAIC.

Irán, seis mediadores internacionales (Rusia, EEUU, el Reino Unido, China, Francia y Alemania) y la Unión Europea (UE) firmaron en 2015 el PAIC, que establece limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

A pesar de que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó que Teherán cumplía con el tratado, el presidente norteamericano Trump anunció el 8 de mayo que EEUU se retira del PAIC, acusando a Irán de seguir desarrollando armamento nuclear, y ordenó restablecer todas las sanciones suspendidas en el marco del acuerdo.

Algunas restricciones, en particular al sector iraní del automóvil, la venta de dólares estadounidenses al Gobierno de Irán, la adquisición de la deuda iraní y el comercio de oro y demás metales preciosos, se restablecieron a partir del 7 de agosto.

Otras sanciones, en particular a la compra de petróleo y productos petroquímicos iraníes, así como a las operaciones con puertos y empresas marítimas iraníes y a las transacciones de instituciones financieras con el Banco Central de Irán, serán reinstauradas al cabo de un período de 180 días, el 5 de noviembre.

Los demás signatarios del PAIC reafirmaron su adhesión al acuerdo y coordinan los esfuerzos para salvaguardarlo.