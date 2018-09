Expresidente Duhalde: Argentina no tuvo más remedio que pedir rescate a FMI

"Argentina tiene necesidad de obtener crédito y ya no obtiene crédito de las grandes entidades crediticias, porque temen un default (cese de pagos) en Argentina, por eso tuvieron que ir al FMI, la situación es muy, muy difícil, estamos en medio de la tormenta", afirmó Duhalde.

En medio de una alta inflación y un abultado déficit fiscal, el dólar superó los 40 pesos en el mercado cambiario local para cerrar en 39,8 unidades, disparando las alarmas en el Gobierno, que el 3 de septiembre anunciará una serie de medidas para hacer frente a la crisis antes de firmar un nuevo acuerdo con el FMI.

En junio pasado, el organismo multilateral le otorgó un préstamo al Gobierno de 50.000 millones de dólares, bajo a un acuerdo a tres años en el que Buenos Aires prometió reformas para alcanzar un déficit primario de 2,7% del producto interno bruto para este año y de 1,3% para 2019.

En ese momento, el FMI liberó 15.000 millones de dólares de inmediato para que el Gobierno argentino destinara la mitad al presupuesto, mientras que el resto del paquete sería entregado en el correr de los tres años que duraba el acuerdo.

Pero Argentina solicitó esta semana que se reprograme y adelante la liberación de fondos, así que el acuerdo sería revisado en la reunión del martes entre el organismo y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

"La situación es compleja, se puede salir obviamente, pero estamos trabajando, estamos tratando de ayudar al Gobierno pero con enormes dificultades que son superables", dijo Duhalde.

El también exgobernador de Buenos Aires dijo que con lo que no está de acuerdo es con aplicar las políticas acordadas con el FMI, reflejando la posición que aplicó cuando fue presidente (2002-2003) en medio de una crisis política y económica sin precedentes que lo obligó a acudir al organismo.

"En aquel momento tampoco aplicamos la política del Fondo, la fuimos llevando y finalmente salimos", afirmó.

El exmandatario afirmó que el actual Gobierno liderado por Mauricio Macri está "muy encerrado en sí mismo" y ese encierro es lo que genera más dificultades, desde económicas a sociales.

"Es un Gobierno que representa al 1% de la población argentina y que no entiende la problemática social, están alejados de ella, por eso nosotros insistimos a nivel de intendencias (alcaldías) para tratar de ir mitigando la situación de la gente que está muy mal en Argentina, muy mal", dijo Duhalde.

Al referirse a la suba del dólar, el expresidente dijo que quisiera que el Gobierno se ocupara del tema porque "si el dólar se va a 40, la inflación va a ser de 40 y hay que tener en cuenta eso", advirtió.

"En un país que no produce, un país que se ha olvidado que lo importante es apoyar a los sectores productivos y no lo hace, en el que no hay ADN productivo, que se ha atado al otro capitalismo, al capitalismo financiero, un capitalismo que no crea trabajo, que viene y se va en cualquier momento, estamos en dificultades", comentó el expresidente.

Duhalde, del opositor Partido Justicialista (peronista) finalizó diciendo que América Latina atraviesa un momento complicado y que en Brasil se observan muchas dificultades tras la llegada al poder de "sectores más de derecha; ojalá esté equivocado pero no veo que por ese lado pueda haber solución".

El Tribunal Superior Electoral de Brasil decidía el 31 de agosto si permitirá la candidatura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) en las elecciones generales de octubre, ya que el exmandatario del Partido de los Trabajadores (PT) cumple desde abril una condena de 12 años y un mes por corrupción.