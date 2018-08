Trump se queda con las llaves de la economía europea

El país teutón no solamente produce más vehículos que otros países europeos, sino también los suministra en gran número a EEUU. Así, en 2017, un 29% de los automóviles europeos fueron importados a Estados Unidos.

Una vez elevados los aranceles, la economía principal de la región sufrirá, al igual que otros países europeos que tienen vínculos comerciales con Alemania, según advierten los analistas del medio ruso Expert.

Desde finales de junio de 2018, la amenaza de aranceles elevados empezó a disminuir, y los europeos aparentemente pudieron conseguir un consenso. Sin embargo, por ahora dicha amenaza se ve demorada, pero no desaparecida por completo.

La industria automotriz, por su parte, desempeña un papel principal en el sector productivo de la economía europea. Así, esta industria representa alrededor de un 7% del PIB europeo y crea más de 12 millones de puestos de trabajo.

Aunque Alemania exporta la mayoría de vehículos en la región, otros países europeos también se verían afectados por los aranceles elevados. Se trata de otros productores de autos —Francia, Reino Unido, República Checa, Italia y Eslovaquia—. Además, la situación afectará a los países fabricantes de componentes de autos.

El segundo exportador en Europa de autos a EEUU es el Reino Unido. No obstante, es probable que Washington no incluya al país en la lista de sanciones económicas, ya que este no se encuentra en la UE tras el Brexit. Es decir, en este caso Londres se hallaría en una situación mucho más favorable.

Para evitar la catástrofe, Europa ya se muestra interesada en colaborar con otros mercados automotrices del mundo. La Comisión Europea ya tiene firmados acuerdos con Japón y Corea del Sur, unos de los mayores productores de vehículos. Además, Bruselas está dispuesta a bajarle los aranceles a América del Sur y Australia.

De todos modos, Berlín trata de hacer lo más posible para llegar a un acuerdo con Washington, lo que causa cierta discrepancia dentro del Viejo Continente. Por ejemplo, Washington exige que el mercado agrícola europeo sea abierto para los productos norteamericanos. Por su parte, los países con un sector agrícola desarrollado, como Francia, están categóricamente en contra de ceder y permitir la competencia de los granjeros estadounidenses.