"EEUU no logrará impedir el proyecto Nord Stream 2"

MOSCÚ (Sputnik) — EEUU no podrá obstaculizar la construcción del gasoducto Nord Stream 2, declaró el director científico del Foro Ruso-Alemán, Alexander Rahr.

El presidente de EEUU, Donald Trump, "no podrá impedir [la realización de] Nord Stream 2, porque en esta cuestión Alemania, Austria y varios países más, y en particular sus comunidades empresariales, responderán con un firme 'no'", dijo el también politólogo en la mesa redonda 'Visita de Vladímir Putin a Berlín: los resultados de las negociaciones' organizada por Rossiya Segodnya, agencia matriz de Sputnik.

El 18 de agosto se celebraron en Berlín las negociaciones entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y la canciller alemana, Angela Merkel.

Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, los líderes de ambos países examinaron el proyecto Nord Stream 2 y la necesidad de protegerlo ante las posibles sanciones relacionadas con su realización.

Rahr agregó que "Alemania no puede abandonar el Nord Stream 2 en la etapa actual".

"Europa necesita gas, que puede llegar solo de Rusia o de Noruega", afirmó al destacar que "no hay otras fuentes".

El proyecto Nord Stream 2, impulsado por una alianza de empresas de Rusia, Alemania, Austria, Francia y los Países Bajos, prevé el tendido de dos tuberías por el fondo del mar Báltico para transportar 55.000 millones de metros cúbicos anuales de gas.

El proyecto fue diseñado para diversificar las rutas del suministro de combustible a Europa y fomentar la seguridad energética.

El gasoducto pasará por las zonas económicas de Alemania, Finlandia, Rusia, Suecia y Dinamarca.

De estos países solo Dinamarca no ha dado por ahora su visto bueno para construirlo.

Varios países, como EEUU, Ucrania, Letonia, Lituania y Polonia expresaron su rechazo al proyecto, alegando que puede aumentar la dependencia de los países europeos del gas ruso.

Tanto Moscú como Berlín subrayaron en varias ocasiones que el Nord Stream es un proyecto puramente comercial.