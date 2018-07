Petroleras japonesas estudian dejar de comprar el crudo iraní por las amenazas de EEUU

El Gobierno estadounidense exigió en junio a las empresas JXTG Holdings Inc., Idemitsu Kosan Co. Ltd y otras a cesar las compras del hidrocarburo iraní antes del 4 de noviembre.

© REUTERS / Raheb Homavandi Adiós sanciones: Europa gira hacia Irán y abraza el gas persa

En este contexto, los grandes bancos japoneses como Mitsubishi UFG y Mizuho notificaron a las petroleras que dejarían de atender gradualmente los contratos relacionados con el crudo iraní si no hay avances en las negociaciones entre Teherán y Washington.

A la vez, los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Economía de Japón llevarán a cabo conversaciones paralelas para eximir a las compañías niponas de las sanciones unilaterales estadounidenses.

Además: Irán: "Si no podemos exportar petróleo a través del golfo Pérsico, nadie podrá hacerlo"

Ante la incertidumbre las petroleras del país asiático empezarán desde agosto a buscar en los mercados de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos cómo suplir el crudo iraní.

El 12 de julio, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, amenazó con imponer sanciones a los países que sigan comprando petróleo a Irán.

Teherán y el Grupo 5+1 (Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia más Alemania) alcanzaron en 2015, tras años de negociaciones, un histórico acuerdo nuclear denominado Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC).

El pacto establece limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de sanciones internacionales.

No obstante, el 8 de mayo el líder estadounidense, Donald Trump, anunció que su país se retiraba del PAIC y ordenó restablecer las sanciones unilaterales contra Teherán.