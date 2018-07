Moscú, lista para suministrar gas a través de Ucrania con una condición

El presidente ruso también subrayó que la puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2 no influirá en el tránsito del gas a través del territorio del país europeo, así como afirmó que tanto Moscú como Washington no están interesados en "provocar conmociones" en el mercado mundial de hidrocarburos.

Por su parte, el director comercial de Naftogaz, Yuri Vitrenko, informó en su cuenta de Facebook que los organismos "ya solucionaron el conflicto" en el Tribunal de Estocolmo, pero "el problema es el que Gazprom no obedece la orden del tribunal y no suministra gas a Ucrania al precio fijado por el Tribunal, además y no nos paga la indemnización de 2.600 millones de dólares". Afirmó que Naftogaz "está listo para solucionar la nueva controversia", pero advirtió que "sería imposible hacerlo antes de finales del 2019".

"Pero ¿están listos Gazprom y Alemania para suspender la construcción del Nord Stream 2 antes de que termine el nuevo arbitraje?", se preguntó.

En marzo, el presidente de Gazprom, Alexéi Miller, anunció que la empresa buscará anular todos los contratos con Naftogaz para el suministro y el tránsito de gas, argumentado que el dictamen del Arbitraje de Estocolmo alteró el equilibrio de los intereses de las partes respecto a esos contratos y que los mismos se volvieron "inadecuados y desventajosos".

No obstante, en mayo, el presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, anunció que en Suiza, el Reino Unido y Países Bajos comenzó la ejecución del cobro forzado de 2.600 millones de dólares a Gazprom, conforme al fallo del Arbitraje de Estocolmo de febrero. Sin embargo, debido a que Gazprom apeló este fallo, el 13 de junio, el tribunal de Apelación de Estocolmo detuvo la aplicación de la decisión del Tribunal de Arbitraje de Estocolmo.