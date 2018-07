Tusk: Nord Stream 2 no sirve a los intereses estratégicos de Europa

BRUSELAS (Sputnik) — El proyecto Nord Stream 2 no corresponde a los intereses estratégicos de Europa, pero algunos países de la UE piensan lo contrario, declaró el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

"Abordamos el Nord Stream 2, pero no puedo decir nada nuevo, estamos tratando de obtener un mandato para aplicar las normas energéticas de la UE, pero, desafortunadamente, algunos países tomaron una posición absolutamente diferente, mi opinión personal (…) es que es un error y este hecho no sirve a los intereses estratégicos y la seguridad de Europa y no corresponde a nuestras reglas", dijo Tusk tras reunirse con el presidente de Ucrania, Petró Poroshenko.

Por su parte el mandatario ucraniano, Petró Poroshenko, declaró que el proyecto Nord Stream 2 debilita a Ucrania e instó a la Unión Europea a elaborar un enfoque unificado para pararlo.

"Hemos debatido los aspectos geopolíticos de Nord Stream 2, llegando a la conclusión de que no es un proyecto comercial, no tiene sentido desde el punto de vista económico y solo está apuntado a debilitar a Ucrania", dijo al sostener este 9 de julio negociaciones en Bruselas con los dirigentes de la Unión Europea.

También instó a la UE a elaborar una posición común con Ucrania para parar el cumplimiento de este proyecto.

El proyecto Nord Stream 2 prevé la construcción de dos tuberías de gas con capacidad para 55.000 millones de metros cúbicos anuales, desde la costa rusa hasta Alemania por el fondo del mar Báltico.

El gasoducto debe pasar por las zonas económicas de Alemania, Dinamarca, Finlandia, Rusia y Suecia.

Varios países, como EEUU, Ucrania y Polonia consideran que el proyecto amenaza la seguridad de la Unión Europea.

Según Poroshenko, Ucrania perderá 3.000 millones de dólares por la realización de este proyecto; el contrato vigente de tránsito de gas ruso por su territorio se vence a finales de 2019, por eso Kiev está categóricamente en contra del tendido de nuevas tuberías esquivando el territorio ucraniano.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que el Nord Stream 2 es un importante proyecto internacional dirigido a garantizar la seguridad energética de Europa y no tiene ningún trasfondo político.