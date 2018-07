"Ser enemigo de EEUU es arriesgado, pero ser su amigo es letal"

La situación de los mercados globales hoy se parece a la de 1997-1998, cuando estalló la crisis financiera. Al menos eso dicen los especialistas de Bank of America. Iván Danílov, bloguero de Crimson Alter, desgrana ese análisis estadounidense.

A comienzos de julio, un informe de Bank of America causó tumulto en los medios y las redes sociales. Según los pronósticos de los expertos, Rusia podría verse expuesta de nuevo a una crisis financiera como la de 1998.

Una "repetición de la crisis de 1998" se percibe en Rusia desde el prisma de una experiencia traumática de 'default', crisis del rublo e inflación galopante, subraya Danílov. En otros países, incluidos los del sureste de Asia, tampoco hay recuerdos buenos de aquel año.

Puede parecer que Bank of America trata de causar pánico en los países en desarrollo y, de esa manera, aumentar la fuga de capitales a EEUU. No obstante, al estudiar en detalle su informe se percibe que la crisis pronosticada afectará sobre todo no a los países en desarrollo, sino a los propios Estados Unidos, opina el autor del blog Crimson Alter.

Aunque la mayoría de los comentaristas financieros piensan que el pronóstico de la crisis se refiere principalmente a Rusia, hay que poner el foco en que el país euroasiático de 2018 es muy diferente al de 1998. Las cifras confirman que la reserva nacional, que contaba con 15.100 millones de dólares en 1998, cuenta hoy con 455.500 millones de dólares; el PIB en 1998 era de 806.330 millones dólares, mientras que en 2017 asciende a 3,75 billones; el coeficiente deuda-PIB en 1998 era del 143,95%, y en 2016 solo del 14,15%.

Estos datos señalan que Rusia ya no es tan vulnerable como lo era hace 20 años. El único argumento por parte de quienes creen en el fracaso inevitable de la economía rusa son las sanciones occidentales. Y agregan que en 1998 Rusia fue ayudada por el FMI, algo que no pasará esta vez.

Sin embargo, hay que acordarse de esta frase de Henry Kissinger: "Ser un enemigo de EEUU es arriesgado, pero ser su amigo es letal". Además hay que prestar atención a lo que decían las noticias en 1999 y lo que dicen hoy en día.

"EEUU ha recibido una solicitud oficial de Rusia para proporcionar asistencia alimenticia complementaria, anunció en Washington el secretario de Agricultura de EEUU, Dan Glickman. Según RIA Novosti, esta solicitud está siendo estudiada por la parte estadounidense. De la declaración de Glickman se infiere que la reacción del Gobierno de EEUU a la solicitud de la asistencia alimentaria complementaria dependerá de cuánto éxito tenga el programa actual de suministro de cultivos y ganado a Rusia". Así eran las noticias típicas en 1999.

En 2017, cuando las relaciones entre Rusia y EEUU ya se habían agravado, Bloomberg escribió: "Rusia, que ya desde hace unas décadas es el principal exportador de petróleo, domina cada vez más otro mercado global esencial. (…) Ahora Rusia es el principal exportador de grano. Su parte en el mercado global se ha incrementado desde el 1% en 2000 hasta el 18% en 2018. Al mismo tiempo, el de la parte estadounidense se ha reducido a la mitad".

Por lo tanto, Rusia bajo sanciones parece más potente que cuando se veía apoyada por el FMI. Además, estas sanciones han servido de vacuna para le economía rusa, que paliará los efectos de la crisis regional o mundial, asevera el autor del Crimson Alter.

Por ejemplo, uno de los mecanismos de la crisis que hace daño a la economía nacional es la fuga de capitales. Pero después de haber sido impuestas las sanciones, los inversionistas ya han vendido los valores rusos, así que dentro del país solo se han quedado los que sinceramente creen en Rusia.

Entre ellos el grupo empresarial francés Total S.A. y el magnate estadounidense Jim Rogers. Este último anunció: "Hace 48 años no creía en Rusia, pero ahora veo que (…) es un país con recursos enormes, incluidos recursos humanos. Soy optimista en cuanto a Rusia. Claro que hay circunstancias geopolíticas que hay que tomar en cuenta, pero las sanciones no serán eternas, un día terminarán".

Los analistas de Bank of America tienen razón cuando afirman que existe un gran riesgo de crisis financiera global. Puede ser lanzada por la guerra comercial entre EEUU y China, que está dando los primeros pasos. Si Trump sigue destruyendo el sistema de comercio internacional, tras la reacción en cadena se verán afectados países en cualquier parte del mundo, incluso EEUU. El problema para los estadounidenses podría llegar a ser que, durante otras crisis, su economía era más estable y fuerte. Por eso, si los augurios de Bank of America se cumplen, tendrían que entrar en pánico en Washington y no en Moscú, concluye Iván Danílov.