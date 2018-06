Ministro iraní: OPEP+ podría ampliar producciones de crudo solo en 500.000 b/d

VIENA (Sputnik) — Los países de la OPEP+ podrían en la práctica incrementar la extracción de petróleo en una cifra menor a los 500.000 barriles diarios (b/d) ya que no todos los países tienen la oportunidad de incrementar sus producciones, considera el ministro de Petróleo de Irán, Biyan Zangané.

"Pienso que finalmente el incremento de la extracción del petróleo será menor de los 500.000 b/d", expresó durante un encuentro con la prensa.

El titular comentó que "Rusia puede incrementar su extracción, pero pienso que en menos de 300.000 b/d, Arabia Saudí solo podrá incrementar ligeramente la producción, ya que también tiene limitaciones… y también Kuwait y Emiratos Árabes Unidos".

"No creo que en el mundo en general haya una gran cantidad de capacidades de producción libres", añadió.

Zangané descartó una nueva distribución de las producciones de petróleo.

"¿Dónde ven (en el comunicado de la OPEP emitido tras la reunión del 22 de junio) 1 millón b/d? No los hay; no hay 700.000 b/d, no hay ni una palabra con cifras exactas, ninguna redistribución de la producción", señaló.

El ministro advirtió que "nadie puede utilizar la cuota de producción de otro país, no se puede utilizar la cuota de Venezuela, Catar, si puedes incrementar la producción, auméntala, pero nadie puede reemplazar la producción del otro, todo está extremadamente claro".

La decisión definitiva sobre el aumento de la producción se tomará este sábado en una reunión ministerial de los 24 países de la OPEP y Estados productores independientes.

A finales de 2016, las naciones que conforman la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y 11 productores fuera del cartel acordaron en Viena reducir la extracción en 1,8 millones de barriles diarios.

Los recortes buscan estabilizar los precios del hidrocarburo y estarán vigentes hasta finales de 2018.