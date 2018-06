Las empresas francesas tendrán que abandonar el mercado iraní por las sanciones de EEUU

PARÍS (Sputnik) — Las empresas francesas no podrán continuar su trabajo en Irán debido a las sanciones de EEUU, declaró el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire.

"Seamos honestos, no podrán (…) porque tendrán que pagar por los productos que suministran y producen en Irán, que no pueden ser pagados, porque no existe una organización financiera europea soberana y autónoma", dijo Le Maire a la cadena BFMTV contestando, si las compañías francesas deben permanecer en el mercado iraní.

Agregó que una de las principales tareas de Europa es la de crear una organización financiera soberana.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 8 de mayo la salida de EEUU del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), firmado en 2015 por Irán y seis mediadores internacionales (Rusia, EEUU, el Reino Unido, China, Francia y Alemania), que establece limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de sanciones internacionales.

El líder estadounidense, quien también ordenó restablecer "al máximo" las sanciones contra Irán, justificó la medida acusando a Teherán de seguir desarrollando armamento nuclear, pese a que tanto el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), como el resto de los firmantes del acuerdo, aseguran lo contrario.