Rusia se conforma con un precio de $60 por un barril de petróleo

"Si me preguntan qué precio consideramos como justo, les indico que no se trata de justo o no, que estábamos satisfechos con el precio de 60 dólares por barril", dijo al reunirse con varios directores de agencias de noticias globales.

El presidente subrayó que Rusia no está interesada en un "infinito aumento de los precios de los hidrocarburos, del petróleo" e indicó que el mercado global de energía "hoy en día está equilibrado, las reservas sobrantes se van agotando".

© Sputnik / Denis Lukyanov Rosneft: las sanciones de EEUU afectan un tercio de reservas globales de petróleo

Putin señaló las consultas de los países firmantes del acuerdo OPEP+ dependerán de la suerte del pacto nuclear iraní.

"A decir verdad no teníamos previsto conservar todos los acuerdos anteriores, al menos, íntegramente", dijo.

Explicó que antes de que el presidente de EEUU, Donald Trump, decidiera retirarse del pacto con Irán, Rusia acordó nuevas consultas con Arabia Saudí.

El 8 de mayo pasado Trump anunció la retirada de su país del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), acuerdo firmado en 2015 por Irán y Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia, Alemania y la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, que establece limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de sanciones internacionales.

A finales de 2016, la OPEP y 11 productores independientes —Azerbaiyán, Bahréin, Brunéi, Guinea Ecuatorial, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur— consensuaron reducir sus inventarios en 1,8 millones de barriles diarios para estabilizar el mercado.

El convenio, que vencía en marzo de 2018, fue prorrogado hasta finales de diciembre.