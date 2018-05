Nada de magia, pura economía: Rusia convierte rublos en oro

© Sputnik / Alexey Druzhinin Putin: el monopolio del dólar es inseguro y peligroso

Una parte importante del metal precioso, el Banco de Rusia se la compra a los mineros de oro rusos, es decir, convierte rublos en oro, señala el diario ruso. Actualmente, el país está entre los cinco primeros del mundo en volumen de reservas de oro.

Sin embargo, desde hace mucho tiempo, el mundo está alejado del patrón oro, recordó la consultora financiera de TeleTrade, Zhanna Kulakova, entrevistada por el diario Expert online.

Por lo tanto, en el sistema financiero moderno, el oro es más bien un activo de inversión. Y, en general, el papel de este metal se reduce a proporcionar un colchón de seguridad para los malos tiempos.

Al mismo tiempo, a nivel estatal, la disponibilidad de unas reservas significativas puede mejorar la calificación crediticia del país y reducir el costo de los préstamos, añadió la analista. Además, los Gobiernos pueden cubrir el déficit presupuestario con las reservas de oro, así como pagar deudas o, por ejemplo, financiar cualquier proyecto importante. Sin embargo, todo esto se puede cubrir también con dinero ordinario.

La peculiaridad del oro, según Zhanna Kulakova, es que se trata de un activo tangible, cuyas reservas en el planeta son limitadas, mientras que el alcance de su uso es bastante amplio.

El oro no puede depreciarse por completo bajo ninguna circunstancia, a diferencia del dinero o, por ejemplo, de los valores. Por lo tanto, este metal precioso se considera un instrumento de protección contra las crisis. Todo el potencial del oro puede manifestarse durante los períodos de crisis mundiales a gran escala acompañados de la depreciación de las monedas. Ya sea una catástrofe económica o geopolítica, los países que tienen una reserva de oro significativa serían los más solventes.

Las reservas de oro ahora desempeñan un importante papel como seguro político contra todo tipo de complicaciones en las relaciones con socios y vecinos, comentó también la analista de la compañía Alpari, Anna Bodrova. La acumulación de reservas de oro puede significar, en particular, que el país se está preparando para posibles problemas: una caída del PIB u otras complicaciones, y por lo tanto crea un colchón de seguridad.

Por el momento no existe ningún valor umbral de las reservas de oro, que cause un crecimiento de la economía y el bienestar de la población, señala la analista. El oro en sí no produce rentabilidad. Sin embargo, en muchos casos, el oro cumple la función de asegurar las inversiones y equilibrar los riesgos en las carteras a nivel mundial. Es lo que necesita Rusia en la situación actual, concluye el diario.